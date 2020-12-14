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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 12:53
beee написав:
Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)
Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира
В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
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Investor_K
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:26
Investor_K написав:
В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
а в 60 шо Приапизм?
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vitaliiangel
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_Klim
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