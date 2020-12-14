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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:53

  beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира

В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:26

  Investor_K написав:В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
а в 60 шо Приапизм?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
а в 60 шо Приапизм?
Поговорим об этом, когда я умру
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:30

  beee написав:Поговорим об этом, когда я умру
а пока живы, заходите и на другую ветку
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
vitaliiangel
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  #<1 ... 11163111641116511166
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