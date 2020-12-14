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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:25
Успіх
,
Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?
Бо є ти на фронті. Ми тобі вдячні. І цінуємо.
Детройт.
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Hotab
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Додано: Суб 19 сер, 2023 16:26
Успіх написав: beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю.
Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)
Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира
Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5%
)
Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?
Переважно викручуються, як вужі на сковороді...
Тож, цікаво почути вашу відповідь
Отвечаю четко и ясно:
Нахожусь за рубежом абсолютно законно, на фронт не собираюсь. Прошлой весной собирал гуманитарку и отправлял в Украину. Ошибку осознал (на таможне все доступно и даже с цифами объяснили), больше подобным заниматься не буду.
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antey1969
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_Klim
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