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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:25

Я назову планету именем твоим…

Успіх ,


Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?



Бо є ти на фронті. Ми тобі вдячні. І цінуємо. :lol:
Детройт.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:26

  Успіх написав:
  beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира

Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% :mrgreen: )
Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?
Переважно викручуються, як вужі на сковороді... :wink: :mrgreen:

Тож, цікаво почути вашу відповідь :D

Отвечаю четко и ясно:
Нахожусь за рубежом абсолютно законно, на фронт не собираюсь. Прошлой весной собирал гуманитарку и отправлял в Украину. Ошибку осознал (на таможне все доступно и даже с цифами объяснили), больше подобным заниматься не буду.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:31

Ласкаво просимо! ;)

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира

Я тут періодично задаю деяким форумчанам отдне і теж питання - "чому до цього часу ще не на фронті?"(тим більше ви фізично здорові/підготовлені... - а таких у нас тут на фронті аж 5% :mrgreen: )
Але чомусь форумчани рідко на таке питання відповідають ЧІТКО і правдиво?
Переважно викручуються, як вужі на сковороді... :wink: :mrgreen:

Тож, цікаво почути вашу відповідь :D

То му, що немає впевненості, що пападеш в таке ж комфортне місце для служби як ви. 😉
Саме місце, може і комфортне(подейкують, що арта - це круто! - багато хто хоче служити саме в арті!) - але і досить небезпечне(звичайно, не прирівняти до піхоти)
Також кажуть, що арту, як правило, у полон не беруть)) - бо, може прилетіти так, що хіба можна нас збирати по полю...
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Бо є ти на фронті. Ми тобі вдячні. І цінуємо.
Детройт.
Ну та людина хоч вдячна, на відміну, від багатьох тутешніх ;)
  antey1969 написав:Отвечаю четко и ясно:
Нахожусь за рубежом абсолютно законно, на фронт не собираюсь. Прошлой весной собирал гуманитарку и отправлял в Украину. Ошибку осознал (на таможне все доступно и даже с цифами объяснили), больше подобным заниматься не буду.
Це все ясненько-понятненько... - але чому - "на фронт не собираюсь"? :?:
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:14

  Успіх написав: чому не на фонті:?:

Хм, цікаве питання... Наче завзяття є але побоююсь що про мою родину (п'ять дітей та дружина) в випадку чого держава потурбується гірше за мене. Та й ще з 15го року хотів мігрувати та родина проти. Мені то всюди добре коли є справа, а от за дітей хвилююся (вони меньш загартовані за наше покоління)
budmix_org
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