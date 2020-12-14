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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11162111631116411165
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:28

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

не насрать, а буитДорожать

Все факторы для роста
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:35

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?



Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе... :mrgreen:
Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики?
На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:27

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Zebra ,

А як новонароджені кількість яких знижується впливають


Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))


Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:39

Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:06

  Voistov написав:
  gonchik74 написав:

Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))[/quote]

Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.[/quote]
Я звернув увагу на описку пана Hotab)
Востаннє редагувалось gonchik74 в Суб 19 сер, 2023 05:36, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:09

gonchik74 , нарешті зрозумів ваш гумор про «сімʼю з двох дітей»))))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:53

  beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира

В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  beee написав:Ну на счёт потенции, по Фрейду, мне нет сорока, я мастер спорта, причём без фармы и 24 года регулярно тренируюсь. Не пью и не курю. Поэтому с потенцией порядок. Не проецируйте на меня свои проблемы)

Моё видение рынка недвижимости привело к удовлетворительным (для меня) результатам.
Я ценю свои активы так, как мне заблагорассудится и веду так же бизнес с теми, с кем комфортно, на высоких чеках.
Вы же можете дальше покупать панели, хрущи, работать с кем попало, продавать по дну рынка никому не нужное барахло и искренне, пребывая в этой парадигме, визуализировать здесь картину мира

В 39 у всех потенция в порядке. Спорт и сигареты не при чем. Лет через 20 будут изменения
Жду с нетерпением. Пол шестого через 20 лет и падение КРЖН
beee
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