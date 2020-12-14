Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье. Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"? Кто их домучивать будет - объявили?
Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье. Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"? Кто их домучивать будет - объявили?
Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе... Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики? На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.
Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html "в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий. Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?". У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".
ihorkyiv написав:Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html "в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий. Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?". У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".
Список тех, кому "будуть роздаватися безкоштовно" уже огласили и месторасположением этих квартир определили Печёрск и Подол? Первый поезд с деньгами заехал на секретные тупики Киевского вокзала?