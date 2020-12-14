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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:35

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?



Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе... :mrgreen:
Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики?
На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:27

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Zebra ,

А як новонароджені кількість яких знижується впливають


Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))


Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:39

Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:06

  Voistov написав:
  gonchik74 написав:

Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))[/quote]

Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.[/quote]
Я звернув увагу на описку пана Hotab)
Востаннє редагувалось gonchik74 в Суб 19 сер, 2023 05:36, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:09

gonchik74 , нарешті зрозумів ваш гумор про «сімʼю з двох дітей»))))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:50

Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html
"в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий.
Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?".
У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/ipoteka-pid- ... -na-zhytlo
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:40

Так чи інакше, при запуску нових будов інвестори чекатимуть мінімум 2-3 роки. Свіжоздане і живі недобудови на фінальних етапах мають кращі перспективи.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:07

  ihorkyiv написав:Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html
"в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий.
Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?".
У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".

Список тех, кому "будуть роздаватися безкоштовно" уже огласили и месторасположением этих квартир определили Печёрск и Подол?
Первый поезд с деньгами заехал на секретные тупики Киевского вокзала?
барабашов
 
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