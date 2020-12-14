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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:19

  ihorkyiv написав:Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html
"в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий.
Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?".
У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".

Цікаво як вони рахували? Чи рахували скільки було вивезено закордон?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:12

  Hotab написав:Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.


И сейчас раз в два месяца выезжают легко и просто ?
Не слышал, чтобы на галерах так легко отпускали каждые два месяца в отпуски.
Бывает самозанятость, не без этого, но как правило стабильно получается зарабатывать на найме.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Hotab написав:Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.


И сейчас раз в два месяца выезжают легко и просто ?
Не слышал, чтобы на галерах так легко отпускали каждые два месяца в отпуски.
Бывает самозанятость, не без этого, но как правило стабильно получается зарабатывать на найме.


Зараз навряд, а взагалі - не треба брати відпустку, щоб покататися по Європі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:14

  Faceless написав:Зараз навряд, а взагалі - не треба брати відпустку, щоб покататися по Європі


Хотаб не сказал на какой срок выезжают. Если на три дня, чтобы выехать и тут же разворачиваться обратно - отпуск не нужен. А если на неделю как без отпуска, в пути работать ? Красивые картинки с мальчиками/девочками с ноутбуком на раскладушке у моря это не более чем картинки.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:Зараз навряд, а взагалі - не треба брати відпустку, щоб покататися по Європі


Хотаб не сказал на какой срок выезжают. Если на три дня, чтобы выехать и тут же разворачиваться обратно - отпуск не нужен. А если на неделю как без отпуска, в пути работать ? Красивые картинки с мальчиками/девочками с ноутбуком на раскладушке у моря это не более чем картинки.


На кілька тижнів, просто живеш в іншій країні, працюєш як і працював, але нова обстановка. В принципі, для будь якої дистанційної роботи підходить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как грится, оффтоп
На прошлой неделе в яр граде продано 4 квартиры через одно агентство. Две с ремонтом, две без. с агентства звонили, спрашивали почему не продаю свою.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:53

  барабашов написав:
  ihorkyiv написав:Українці мають великі заощадження, але купувати житло ніхто не поспішає https://glavcom.ua/economics/business/r ... 50609.html
"в НБУ свої розрахунки: регулятор стверджує, що на руках громадян понад $100 млрд. Отже, інвестиційний потенціал для купівлі нерухомості після перемоги дійсно великий.
Віри у кращі часи гравцям ринку житла додають й обіцяні $200 млрд від партнерів, які зголосилися фінансувати програму відновлення інфраструктури та житлового будівництва. Якою при цьому буде ціна на квартири, прогнозувати складно навіть економістам. Адже за сценарію,коли в Україні у рази зросте будівництво житла, а сотні тисяч квартир будуть роздаватися безкоштовно, хто ж прийде купувати житло за ціною $800-1000 за квадратний метр?".
У який бік нині бігти власникам старої вторинки, бог знає? Продавати за скільки дають? І що далі? Адже це був "пенсійний фонд".

Список тех, кому "будуть роздаватися безкоштовно" уже огласили и месторасположением этих квартир определили Печёрск и Подол?
Первый поезд с деньгами заехал на секретные тупики Киевского вокзала?


там вся статья смешная, начиная с фразы "элитный район на левом берегу" :mrgreen:
cohan
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