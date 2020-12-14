RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11164111651116611167
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:29

  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
Феодал
 
Повідомлень: 407
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:36

  Феодал написав:
  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо


я испытываю практически физическую боль, гуляя каждый день возле стадиона
проезжая мост на Шулявской и исторические здания на м. Университет и не только.

мне нужно регулярно посещать группу анонимных киевлян, которые больше не могут на все это смотреть,

я сама чуть не утопилась в июле во время грозы где-то на Тютюнника или Предславинской :roll:
Genie
 
Повідомлень: 262
З нами з: 06.03.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:38

  Феодал написав:
  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо

ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?
барабашов
 
Повідомлень: 3397
З нами з: 16.06.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:53

  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)

А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
барабашов
 
Повідомлень: 3397
З нами з: 16.06.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03

  барабашов написав:
  Феодал написав:

мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо

ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]



і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете.
У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.

Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально :mrgreen:
Genie
 
Повідомлень: 262
З нами з: 06.03.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31

  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)



а якщо ще 2 роки будуть тримати,
а з 1го вересня ВП піднімуть ціни
Genie
 
Повідомлень: 262
З нами з: 06.03.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:42

  барабашов написав:
  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)

А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?

Так Genie каже, що сидить в ує і думає чи то кавун брати, чи метри в ОП. А що зараз ремонт норм? Загальнобудівельні роботи +30% в доларі в порівнянні з минулим роком.
А первинка на ЛБ - ну не знаю, якщо 3 км в промку, то навряд, якщо вздовж берега з видом на правий, то чому б і ні?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:49

gonchik74

я ще на комерцію поглядаю,
там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду,
цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто,
взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. -
все це в нинішніх реаліях.
Така інформація на вагу золота
Genie
 
Повідомлень: 262
З нами з: 06.03.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11164111651116611167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1251 5312612
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 сер, 2023 12:15
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24136 16215370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 17:03
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.