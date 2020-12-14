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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:29
Genie написав: beee написав:
Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
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Феодал
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:36
Феодал написав: Genie написав: beee написав:
Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
я испытываю практически физическую боль, гуляя каждый день возле стадиона
проезжая мост на Шулявской и исторические здания на м. Университет и не только.
мне нужно регулярно посещать группу анонимных киевлян, которые больше не могут на все это смотреть,
я сама чуть не утопилась в июле во время грозы где-то на Тютюнника или Предславинской
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Genie
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:38
Феодал написав: Genie написав: beee написав:
Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?
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барабашов
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:53
gonchik74 написав: Genie написав:
Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(
То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)
А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
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барабашов
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03
барабашов написав: Феодал написав:
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]
і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете.
У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.
Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31
gonchik74 написав: Genie написав:
Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(
То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)
а якщо ще 2 роки будуть тримати,
а з 1го вересня ВП піднімуть ціни
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:42
барабашов написав: gonchik74 написав: Genie написав:
Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(
То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)
А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
Так Genie каже, що сидить в ує і думає чи то кавун брати, чи метри в ОП. А що зараз ремонт норм? Загальнобудівельні роботи +30% в доларі в порівнянні з минулим роком.
А первинка на ЛБ - ну не знаю, якщо 3 км в промку, то навряд, якщо вздовж берега з видом на правий, то чому б і ні?
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gonchik74
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:49
gonchik74
я ще на комерцію поглядаю,
там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду,
цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто,
взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. -
все це в нинішніх реаліях.
Така інформація на вагу золота
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