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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11164111651116611167
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:29

  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:36

  Феодал написав:
  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо


я испытываю практически физическую боль, гуляя каждый день возле стадиона
проезжая мост на Шулявской и исторические здания на м. Университет и не только.

мне нужно регулярно посещать группу анонимных киевлян, которые больше не могут на все это смотреть,

я сама чуть не утопилась в июле во время грозы где-то на Тютюнника или Предславинской :roll:
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:38

  Феодал написав:
  Genie написав:
  beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают.
Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами



мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо

ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:53

  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)

А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03

  барабашов написав:
  Феодал написав:

мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо

ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]



і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете.
У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.

Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально :mrgreen:
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31

  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)



а якщо ще 2 роки будуть тримати,
а з 1го вересня ВП піднімуть ціни
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:42

  барабашов написав:
  gonchik74 написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)

А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?

Так Genie каже, що сидить в ує і думає чи то кавун брати, чи метри в ОП. А що зараз ремонт норм? Загальнобудівельні роботи +30% в доларі в порівнянні з минулим роком.
А первинка на ЛБ - ну не знаю, якщо 3 км в промку, то навряд, якщо вздовж берега з видом на правий, то чому б і ні?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:49

gonchik74

я ще на комерцію поглядаю,
там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду,
цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто,
взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. -
все це в нинішніх реаліях.
Така інформація на вагу золота
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:39

  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

нафига тебе арбуз?
за 200 грн ты можешь купить 1кг огурцов (20 грн), 1кг первоклассных домашних помидор 35 грн, 1 кг картохи 20 грн. зелени разной на 20 грн, 200 грам докторской колбаски чекушку, ***** коньяка

все это дело пожарить с лучком. будет и закусь хорошая и коньяк благородный
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:00

  Олежан написав:
  Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП?
вот в чем вопрос...
когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(

нафига тебе арбуз?
за 200 грн ты можешь купить 1кг огурцов (20 грн), 1кг первоклассных домашних помидор 35 грн, 1 кг картохи 20 грн. зелени разной на 20 грн, 200 грам докторской колбаски чекушку, ***** коньяка

все это дело пожарить с лучком. будет и закусь хорошая и коньяк благородный


Дуже дотепно, а коньяк на здачу від 200 грн.? чи окремо рахувати?
я якщо і випиваю щось, то це щось як мінімум рівня Vana Tallin і т.п

А кавун і диня бувають раз на рік практично. Тому і хочеться. Та ще й в таку спеку
Genie
 
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