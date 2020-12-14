Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03

барабашов написав: Феодал написав:



мне кажется, нас держат за идиотов мне кажется, нас держат за идиотов

я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может



Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не можетПосмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо

ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете.У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально