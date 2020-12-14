я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:29
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:36
я испытываю практически физическую боль, гуляя каждый день возле стадиона
проезжая мост на Шулявской и исторические здания на м. Университет и не только.
мне нужно регулярно посещать группу анонимных киевлян, которые больше не могут на все это смотреть,
я сама чуть не утопилась в июле во время грозы где-то на Тютюнника или Предславинской
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:38
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:53
А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]
і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете.
У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.
Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:31
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:42
Так Genie каже, що сидить в ує і думає чи то кавун брати, чи метри в ОП. А що зараз ремонт норм? Загальнобудівельні роботи +30% в доларі в порівнянні з минулим роком.
А первинка на ЛБ - ну не знаю, якщо 3 км в промку, то навряд, якщо вздовж берега з видом на правий, то чому б і ні?
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:49
gonchik74
я ще на комерцію поглядаю,
там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду,
цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто,
взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. -
все це в нинішніх реаліях.
Така інформація на вагу золота
Додано: Пон 21 сер, 2023 23:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С мостами всё сносно, не драматизируйте. Капремонт моста метро будет в следующем году. Патона периодически рихтуют. Северный - деф швы меняют. В конце года запустят наконец мост на русановку (считал среднюю арку) разгрузят мост метро.
Клёвую развязку сделали на Дарницком - съезд на Днепр.Наб. экономит 15..20 минут
Это стратегические объекты их точно не похерят
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