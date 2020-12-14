мост кирпы. тоже мост. и тоже стратегический объект.
только ехать в правом и среднем ряду опасно для жизни. ямы до основания моста
и так уже лет 5 и никто не латает
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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