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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11165111661116711168
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Это стратегические объекты их точно не похерят

мост кирпы. тоже мост. и тоже стратегический объект.
только ехать в правом и среднем ряду опасно для жизни. ямы до основания моста

и так уже лет 5 и никто не латает
Олежан
 
Повідомлень: 973
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