Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают. Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
я испытываю практически физическую боль, гуляя каждый день возле стадиона проезжая мост на Шулявской и исторические здания на м. Университет и не только.
мне нужно регулярно посещать группу анонимных киевлян, которые больше не могут на все это смотреть,
я сама чуть не утопилась в июле во время грозы где-то на Тютюнника или Предславинской
beee написав:Ливневка забита. Зато розы сажают. Не понимаю этой тупой упёртости. Когда все ходят молча, знаете, с такой ехидной ухмылкой, а в кармане кукиш? Сорян , плавают по улицам. Причём на всех уровнях. Безмолвный договор власти с гражданами
мне кажется, нас держат за идиотов
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?
Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП? вот в чем вопрос... когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(
То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)
А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Посмотрите на состояние мостов, там вообще все плохо
ну раз вы феодал и у вас 146% есть несколько дивизий душ крепостных - может пойдёте во власть и возглавив так сказать правильные направления таки добьётесь того своими кардинальными мерами, чтоб мы обогнали по цене метра Кракау и Данциг, а там смотрим и Прагу догнали?[/quote]
і взагалі... куди там тій Празі братися, у нас виділяють 35 млн. на оживлення обмілілого озера на Виноградарі...а ви кажете. У вересні цього року. Війна не на часі, укриття - то всьо вже давно не актуально.
Рекомендую підпистися хоча б на Реальний Київ в ТГ. Дуже пізнавально
Genie написав:Сидеть пока в уе или идти в ОП? вот в чем вопрос... когда 1 арбуз или дыня получается 200-300 грн, осознаешь, насколько обесценились деньги(
То просто штучно тримають $. При курсі 38 в ОП йти рано)
А при курсе 50+ ремонт сложнее и качественнее чем $чик сделал в своей 3К, которая по докам так и осталась 1К, будет финансовым коллапсом прагматичного инвештыря. За плинтусА с ПВВ и Милле с Грое и Гаггенау промолчу. Или кому она уже нужна, эта первичка без ремонта в 3км от метрА на ЛБ?
Так Genie каже, що сидить в ує і думає чи то кавун брати, чи метри в ОП. А що зараз ремонт норм? Загальнобудівельні роботи +30% в доларі в порівнянні з минулим роком. А первинка на ЛБ - ну не знаю, якщо 3 км в промку, то навряд, якщо вздовж берега з видом на правий, то чому б і ні?
я ще на комерцію поглядаю, там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду, цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто, взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. - все це в нинішніх реаліях. Така інформація на вагу золота
С мостами всё сносно, не драматизируйте. Капремонт моста метро будет в следующем году. Патона периодически рихтуют. Северный - деф швы меняют. В конце года запустят наконец мост на русановку (считал среднюю арку) разгрузят мост метро. Клёвую развязку сделали на Дарницком - съезд на Днепр.Наб. экономит 15..20 минут Это стратегические объекты их точно не похерят
я ще на комерцію поглядаю, там наче без ремонта можна обійтись, якщо під аренду, цікаво було б послухати думку тих, хто брав. Від якого метражу, напр. варто, взагалі варто чи не варто, краще в закритому чи відкритому комплексі і т.п. - все це в нинішніх реаліях. Така інформація на вагу золота