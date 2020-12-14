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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:34

  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.
Zebra
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