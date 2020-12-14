Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.
В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.
Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.
Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.