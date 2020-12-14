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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11163111641116511166
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:25

  Zebra написав:
  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.

Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Zebra написав:
  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.

Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
В Києві оренда не так зарегульована
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:33

  flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?

18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.

Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:40

  Zebra написав:
  flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?

18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.

Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.

Тяжко пройти кастінг. Вас багато (понаїхів-безхатченків), а я одна (квартира в оренду).
flyman
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