Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс. Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут. 65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.
Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс. Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут. 65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.
Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
Тяжко пройти кастінг. Вас багато (понаїхів-безхатченків), а я одна (квартира в оренду).