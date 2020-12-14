Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 сер, 2023 23:25
Zebra написав: Genie написав:
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.
В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.
Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.
https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette
Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.
Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
flyman
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:31
flyman написав: Zebra написав: Genie написав:
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.
В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.
Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.
https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette
Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.
Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
В Києві оренда не так зарегульована
Faceless
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:33
flyman написав:
Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.
Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
Zebra
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:40
Zebra написав: flyman написав:
Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.
Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
Тяжко пройти кастінг. Вас багато (понаїхів-безхатченків), а я одна (квартира в оренду).
flyman
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:16
Zebra написав: Genie написав:
я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может
Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.
В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.
Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.
https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette
Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.
вы точно мне отвечаете? скопирована не моя цитата
Genie
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:27
Genie написав:
вы точно мне отвечаете? скопирована не моя цитата
Феодалу, сорян
Zebra
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rjkz
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:40
А я про Аэрок был такого мнения. А ведь он ещё комсомольцем был. Такие надежды возлагал...
Ну ничего. Есть стоунлайт, юдк. Они тоже на кацапском газе взращенные
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Додано: Чет 24 сер, 2023 13:14
Zebra
фух, а то я даже сначала не поняла как вам ответить на ваши грубости
Всіх зі святом Дня Незалежності України!
Genie
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