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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11164111651116611167>
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:25

  Zebra написав:
  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.

Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Zebra написав:
  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.

Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?
В Києві оренда не так зарегульована
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:33

  flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?

18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.

Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:40

  Zebra написав:
  flyman написав:Якщо взяти ще понаїхів 1/3, то взагалі 12 м2 на ніс.
Цікаво тільки, чому в Києві легко зняти житло в оренду, а в тій же Німеччині тяжко?

18 на всіх. Кілька днів тому рахував тут.
65 млн квадратів, житловий фонд і 3.7 млн за даними Кличка мешканців в травні.

Тяжко в якому плані? Німеччина капіталістична країна. Будь-який каприз за ваші гроші. У нас значить усе на низькому старті - гроші неодмінно почнуть у населення збільшуватися і знову усі прбіжуть поліпшувати свої житлові умови.

Тяжко пройти кастінг. Вас багато (понаїхів-безхатченків), а я одна (квартира в оренду).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:16

  Zebra написав:
  Genie написав:я про это давно говорю, благодаря КМДА и Кличку - недвижимость в Киеве дорожать не может

Жителей Киева больше волнует вопрос как расширить свою жилплощадь, которая составляет 18 квадратов на человека, а не то как выглядят мосты. Зарубите себе это на мониторе и не дурите тут людей.

В Берлине и Кельне средняя жилая площадь на душу населения в течение многих лет оставалась неизменной на уровне 38,9 квадратных метров.

Согласно Empirica Regio, средняя жилая площадь по Германии составляет чуть менее 46 квадратных метров.

https://aussiedlerbote.de/2022/02/zhila ... e_vignette

Вот эти люди, уже лишены жилищных проблем и будут думать о состоянии инфраструктуры. А когда большинство ужимается в комнатушках, им насра.



вы точно мне отвечаете? скопирована не моя цитата
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:27

  Genie написав:вы точно мне отвечаете? скопирована не моя цитата

Феодалу, сорян
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 07:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От овноблока таки попахивало:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... molchanova
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:От овноблока таки попахивало:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... molchanova
А я про Аэрок был такого мнения. А ведь он ещё комсомольцем был. Такие надежды возлагал...
Ну ничего. Есть стоунлайт, юдк. Они тоже на кацапском газе взращенные
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:14

Zebra

фух, а то я даже сначала не поняла как вам ответить на ваши грубости :wink:


Всіх зі святом Дня Незалежності України!
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:56

"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
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