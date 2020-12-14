Злорадству и ликованию придёт конец, потому что у представителей ТЦК будет доступ ко всем интегрированным базам, но не недвижимости. О человеке они будут знать больше, чем СБУ. Информацию из реестра избирателей, информацию о кредитах.Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
На вашем месте, о недвижимости в данном контексте я бы радовался в последнюю очередь
Тем более вам так захотелось натянуть сову на глобус, что забыли маааленьккю детальку: Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИД.
Зрада с падением отменяется