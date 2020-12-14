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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11164111651116611167
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Злорадству и ликованию придёт конец, потому что у представителей ТЦК будет доступ ко всем интегрированным базам, но не недвижимости. О человеке они будут знать больше, чем СБУ. Информацию из реестра избирателей, информацию о кредитах.

На вашем месте, о недвижимости в данном контексте я бы радовался в последнюю очередь

Тем более вам так захотелось натянуть сову на глобус, что забыли маааленьккю детальку: Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИД.

Зрада с падением отменяется
Востаннє редагувалось beee в Чет 24 сер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:47

  Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК

Це «к дорожаю» предмету обговорення сусідньої теми) А також квитка на виїзд. Боюсь уявити в скільки разів. Та й квитка на повернення також. Днями цікавився останнім. Неприємно вражений
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:26

Достатньо дати ТЦК доступ до банківських рахунків, і можливість по запросу від ТЦК блокувати банківські рахунки і картки

І нікого шукати не потрібно буде, самі побіжать до ТЦК
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:39

  Xenon написав:Достатньо дати ТЦК доступ до банківських рахунків, і можливість по запросу від ТЦК блокувати банківські рахунки і картки

І нікого шукати не потрібно буде, самі побіжать до ТЦК

Ага, а ті, що не захочуть бігти в ТЦК побіжать в ЄСПЛ) А економіка в тінь побіжить. Скромніші будьте в своїх фантазіях, бо так і до відчудження нерухомого й рухомого майна домрієтесь)
gonchik74
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  #<1 ... 11164111651116611167
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