|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:45
Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Злорадству и ликованию придёт конец, потому что у представителей ТЦК будет доступ ко всем интегрированным базам, но не недвижимости. О человеке они будут знать больше, чем СБУ. Информацию из реестра избирателей, информацию о кредитах.
На вашем месте, о недвижимости в данном контексте я бы радовался в последнюю очередь
Тем более вам так захотелось натянуть сову на глобус, что забыли маааленьккю детальку: Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИД.
Зрада с падением отменяется
Востаннє редагувалось beee
в Чет 24 сер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:47
Феодал написав:
"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Це «к дорожаю» предмету обговорення сусідньої теми) А також квитка на виїзд. Боюсь уявити в скільки разів. Та й квитка на повернення також. Днями цікавився останнім. Неприємно вражений
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 18:26
Достатньо дати ТЦК доступ до банківських рахунків, і можливість по запросу від ТЦК блокувати банківські рахунки і картки
І нікого шукати не потрібно буде, самі побіжать до ТЦК
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4069
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 18:39
Xenon написав:
Достатньо дати ТЦК доступ до банківських рахунків, і можливість по запросу від ТЦК блокувати банківські рахунки і картки
І нікого шукати не потрібно буде, самі побіжать до ТЦК
Ага, а ті, що не захочуть бігти в ТЦК побіжать в ЄСПЛ) А економіка в тінь побіжить. Скромніші будьте в своїх фантазіях, бо так і до відчудження нерухомого й рухомого майна домрієтесь)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:41
Феодал написав:
"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9721
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 601 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:11
beee написав:
Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Злорадству и ликованию придёт конец, потому что у представителей ТЦК будет доступ ко всем интегрированным базам, но не недвижимости. О человеке они будут знать больше, чем СБУ. Информацию из реестра избирателей, информацию о кредитах.
На вашем месте, о недвижимости в данном контексте я бы радовался в последнюю очередь
Тем более вам так захотелось натянуть сову на глобус, что забыли маааленьккю детальку: Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИД.
Зрада с падением отменяется
да, вы правы, ну я думаю что реесть недвижимости на очереди, сразу после: МВД, ГПСУ, МИД
в любом случае, мы скатываемся в тоталитарное государство не для жизни
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:14
Hotab написав: Феодал написав:
"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:18
Если налоговая не до первого июля, а восьмого прислала извещение на налог на нерухомості можна забить? То есть мы не получали, но предполагаем, что это оно может быть.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2247
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:56
Bolt написав:
Если налоговая не до первого июля, а восьмого прислала извещение на налог на нерухомості можна забить? То есть мы не получали, но предполагаем, что это оно может быть.
забей
о результатах потом расскажешь)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13191
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:58
Феодал написав: Hotab написав: Феодал написав:
"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК
Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде
свои "припущення" можешь оставить при себе)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13191
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1251
|5313137
|
|
|24136
|16216444
|
|
|3
|5829
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|