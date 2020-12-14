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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:01
Что только не придумывали. И безналичный расчет на сделке, когда приезжал сотрудник банка и проводил, открывал закрывал счета. Потом нотары начали писать в договоре "розрахувались до підписання договору".
Не существует законного ограничения совершать гражданином нотариальные действия. Это бред.
А реестры и так открыты были. По адресу объекта, ИНН можно было узнать собственника в открытой базе. Что это даёт?
Ну а диктатура она и в Африке диктатура. За что боролись
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43
Прохожий написав: Феодал написав: Hotab написав:
Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде
свои "припущення" можешь оставить при себе)))
ну да, такого же быть не может, тебе точно виднее
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