Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Hotab написав:Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде