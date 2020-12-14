Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:23

Олежан написав: думаю все так и будет.

и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк думаю все так и будет.

Нет, этого точно не будет. Даже если уехал нелегально, то максимум, что грозит, это админ. штраф. Конфискация имущества возможна только за криминал, и то по ограниченному числу статей ККУ. Да, и чтобы наступила обязанность явится в ТЦК, нужно, чтобы вручили повестку лично в руки. Существует установленная законом процедура. А вот если расписался за повестку и не явился в ТЦК, то тогда предусмотренная админ. ответственность, а если прошел ВЛК и признан годным, получил повестку и не явился в ТЦК, тогда криминал от 3 до 5ти.