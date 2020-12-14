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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11166111671116811169>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что только не придумывали. И безналичный расчет на сделке, когда приезжал сотрудник банка и проводил, открывал закрывал счета. Потом нотары начали писать в договоре "розрахувались до підписання договору".
Не существует законного ограничения совершать гражданином нотариальные действия. Это бред.
А реестры и так открыты были. По адресу объекта, ИНН можно было узнать собственника в открытой базе. Что это даёт?
Ну а диктатура она и в Африке диктатура. За что боролись
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43

  Прохожий написав:
  Феодал написав:
  Hotab написав:Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.

Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде

свои "припущення" можешь оставить при себе)))

ну да, такого же быть не может, тебе точно виднее
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хорошая видно девушка эта Юлия. И объекты у нее тоже хорошие - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-h- ... SPCsr.html
а главное - без комиссии - вот это вызов риелторскому братству!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:02

  Xenon написав:Достатньо дати ТЦК доступ до банківських рахунків, і можливість по запросу від ТЦК блокувати банківські рахунки і картки

І нікого шукати не потрібно буде, самі побіжать до ТЦК


Гарна ідея.

Але ще залишаються прогалини.
Треба в жінок забрати право купляти/ продавати і довіреності від чоловіків на розпорядження майном щоб видавали через воєнкомів.

Ні, ще. Продаж продуктів харчування тільки чоловікам із обовʼязковим зазначенням номеру військового квитка та його ксерокопії.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:30

  Первый написав:Треба в жінок забрати право купляти/ продавати і довіреності від чоловіків на розпорядження майном щоб видавали через воєнкомів.

Навіщо в когось, щось забирати, достатньо збільшити штрафи на 105010 за неявку в ТЦК по повістці, далі борг, арешт нерухомості.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

думаю все так и будет.
и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:15

  Феодал написав:"Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны"
это явно к дорожаю, уже вижу как люди 20-40 лет бегут покупать квартиры через ТЦК

все всегда покупается на родителей
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:23

  Олежан написав:думаю все так и будет.
и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк

Нет, этого точно не будет. Даже если уехал нелегально, то максимум, что грозит, это админ. штраф. Конфискация имущества возможна только за криминал, и то по ограниченному числу статей ККУ. Да, и чтобы наступила обязанность явится в ТЦК, нужно, чтобы вручили повестку лично в руки. Существует установленная законом процедура. А вот если расписался за повестку и не явился в ТЦК, то тогда предусмотренная админ. ответственность, а если прошел ВЛК и признан годным, получил повестку и не явился в ТЦК, тогда криминал от 3 до 5ти.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 25 сер, 2023 22:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:25

  reus написав:
  Олежан написав:думаю все так и будет.
и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк

Нет, этого точно не будет. Даже если уехал нелегально, то максимум, что грозит, это админ. штраф. Конфискация имущества возможна только за криминал, и то по ограниченному числу статей ККУ.

почему?
через дию получаешь повестку
не пришел - штраф 100500 тысяч. а дальше пеня. арест и конфискация имущества.
все просто
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:32

  Олежан написав:
  reus написав:
  Олежан написав:думаю все так и будет.
и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк

Нет, этого точно не будет. Даже если уехал нелегально, то максимум, что грозит, это админ. штраф. Конфискация имущества возможна только за криминал, и то по ограниченному числу статей ККУ.

почему?
через дию получаешь повестку
не пришел - штраф 100500 тысяч. а дальше пеня. арест и конфискация имущества.
все просто

Через ДИЮ вручение не будет и на сегодня незаконно. Даже, если предположить, что узаконили то, что мешает не закачивать себе в телефон дию?
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