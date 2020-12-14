Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Что только не придумывали. И безналичный расчет на сделке, когда приезжал сотрудник банка и проводил, открывал закрывал счета. Потом нотары начали писать в договоре "розрахувались до підписання договору". Не существует законного ограничения совершать гражданином нотариальные действия. Это бред. А реестры и так открыты были. По адресу объекта, ИНН можно было узнать собственника в открытой базе. Что это даёт? Ну а диктатура она и в Африке диктатура. За что боролись
Hotab написав:Не зовсім розумію що це дасть. Забирати і блокувати їм точно нічого не дадуть, а що дасть їм інформація з реєстрів? Місце отримання зарплати хіба що? Приїдуть на офіс? Так вони і так отримують вже від роботодавців інфо про своїх співробітників чоловічої статі.
Є у мене таке припущення, що скоро без ТЦК не продати не купити не вийде
Олежан написав:думаю все так и будет. и все кто свалил, автоматические лишатся своего имущества потому как не явились в тцк
Нет, этого точно не будет. Даже если уехал нелегально, то максимум, что грозит, это админ. штраф. Конфискация имущества возможна только за криминал, и то по ограниченному числу статей ККУ. Да, и чтобы наступила обязанность явится в ТЦК, нужно, чтобы вручили повестку лично в руки. Существует установленная законом процедура. А вот если расписался за повестку и не явился в ТЦК, то тогда предусмотренная админ. ответственность, а если прошел ВЛК и признан годным, получил повестку и не явился в ТЦК, тогда криминал от 3 до 5ти.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 25 сер, 2023 22:46, всього редагувалось 2 разів.