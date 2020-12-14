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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11167111681116911170>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:37

  reus написав:Через ДИЮ вручение не будет и на сегодня незаконно. Даже, если предположить, что узаконили то, что мешает не закачивать себе в телефон дию?

на сегодня - да. а вот осенью.....
это вопрос 1-2 месяцев
процес запущен
все реестры будут доступны - и это уже законно разрешено
осталось выпустить очередную норму и всем полетят повестки через дию.

>что мешает не закачивать себе в телефон дию?
любое взаимосдействие с банком, любым гос органом - все через дию.

да, конечно. если вы порвали все концы с страной, и ничем больше не пользуетесь то удаляете дию и не будет проблем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:41

  Олежан написав:
  reus написав:Через ДИЮ вручение не будет и на сегодня незаконно. Даже, если предположить, что узаконили то, что мешает не закачивать себе в телефон дию?

на сегодня - да. а вот осенью.....
это вопрос 1-2 месяцев
процес запущен
все реестры будут доступны - и это уже законно разрешено
осталось выпустить очередную норму и всем полетят повестки через дию.

>что мешает не закачивать себе в телефон дию?
любое взаимосдействие с банком, любым гос органом - все через дию.

да, конечно. если вы порвали все концы с страной, и ничем больше не пользуетесь то удаляете дию и не будет проблем

На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:44

  reus написав:На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.

Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:51

  Олежан написав:
  reus написав:На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.

Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова

Воевать - обязанность каждого военнообязанного мужчины! Прописано в Конституции. И не зависит от вашего желания. Иначе, не будет государства!И недвижимости тоже!
Востаннє редагувалось reus в П'ят 25 сер, 2023 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на сколько я помню, наши партнеры уже прямым текстом сказали что "чтоб выиграть войну надо мобилизировать дополнительно 2-3 млн человек"

при том что уже 1.2 млн армия зацепила (300,200,в тылу и т.д. все все)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:52

  reus написав:
  Олежан написав:
  reus написав:На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.

Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова

Воевать - обязанность каждого военнообязанного мужчины! Прописано в Конституции. И не зависит от вашего желания. Иначе, не будет государства!


а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."

та и войны у нас нет. а военное положение со всеми вытекающими
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:52

  Олежан написав:
  reus написав:На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.

Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова


Ти якийсь дуже негативний. Боїшся - виізжай.

Але не докручуй свої страхи.

При прийнятті рішення врахуй, що пропетляти і не поспілкуватися з воєнкоматом не вийде і це логічно.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:55

  Олежан написав:а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."

Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:57

  reus написав:
  Олежан написав:а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."

Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!


после вас.
более опытных пропущу вперед :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:58

  Олежан написав:та и войны у нас нет. а военное положение со всеми вытекающими

У нас война, согласно нормам международного права с 2014 года с момента незаконной аннексии Крыма!
reus
 
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