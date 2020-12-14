Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:37

reus написав: Через ДИЮ вручение не будет и на сегодня незаконно. Даже, если предположить, что узаконили то, что мешает не закачивать себе в телефон дию? Через ДИЮ вручение не будет и на сегодня незаконно. Даже, если предположить, что узаконили то, что мешает не закачивать себе в телефон дию?

на сегодня - да. а вот осенью.....это вопрос 1-2 месяцевпроцес запущенвсе реестры будут доступны - и это уже законно разрешеноосталось выпустить очередную норму и всем полетят повестки через дию.>что мешает не закачивать себе в телефон дию?любое взаимосдействие с банком, любым гос органом - все через дию.да, конечно. если вы порвали все концы с страной, и ничем больше не пользуетесь то удаляете дию и не будет проблем