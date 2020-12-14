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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:00
reus написав: Олежан написав:
та и войны у нас нет. а военное положение со всеми вытекающими
У нас война, согласно нормам международного права с 2014 года с момента незаконной аннексии Крыма!
военное положение
и это 2 огромные разницы
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Олежан
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:07
Олежан написав: reus написав: Олежан написав:
а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!
после вас.
более опытных пропущу вперед
Я никогда ни от кого не прятался. В ТЦК пришел еще в 2014 году. По здоровью официально не могу служить в ЗСУ. Но это не значит, что я собираюсь убегать за кордон. Пока помогаю финансово, но у меня есть официальный калаш, из Киева в феврале 2022 года я не уезжал.
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reus
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:10
Олежан написав: reus написав: Олежан написав:
та и войны у нас нет. а военное положение со всеми вытекающими
У нас война, согласно нормам международного права с 2014 года с момента незаконной аннексии Крыма!
военное положение
и это 2 огромные разницы
У нас война с 2014 года, а ВП приняли с февраля 2022.
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reus
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:15
reus написав: Олежан написав:
а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!
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beee
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:17
С дией как дети малые. Ну поудаляют её. Всё.
Нашли проблему
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beee
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:19
beee написав: reus написав: Олежан написав:
а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!
Отменяет
Еще один юрист нашелся!
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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reus
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:50
reus написав: beee написав:
reus написав:[quote="5614181:Олежан"]а еще прописано что "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
Совершенно верно! Но это не отменяет обязанности воевать!
Отменяет
Еще один юрист нашелся!
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
[/quote]
Ну так сам прочитай внимательно, что прислал. Особенно слова: "не можуть",
"можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень."
Де строк дії обмежень? Де взагалі ці обмеження? Покажи закон.
Ст. 65.
Ну так и читай закон, кто что кому должен блин
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beee
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Додано: Суб 26 сер, 2023 00:12
beee
Предлагаю вам проконсультироваться у профильного юриста. У вас отпадут всякие сомнения. У меня много знакомых юристов в т. ч., которые работают в моей компании. Я уже давно все выяснил, что меня интересовало. Если вы плаваете, то вам же хуже, не знаете ни своих прав, ни обязанностей, и какие действуют ограничения прав и свобод во время действия ВП.
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reus
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Додано: Суб 26 сер, 2023 00:38
reus
Вам же пока только 53 года? Номер вашего ВУСа и звание текущее? Работали по окончании ВУЗа в силовых структурах начиная с младшего офицера? Почему у вас проблемы со здоровьем, может ВЛК скажет " Вирастюку до вас далеко, рэмбо вы наш" , вон Кушнир как инвалид детства(по ВЛК) уже и РР свежий на Эвересте просрал, и с КГС разобрался
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барабашов
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Додано: Суб 26 сер, 2023 00:45
reus написав: Олежан написав: reus написав:
На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.
Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова
Воевать - обязанность каждого военнообязанного мужчины! Прописано в Конституции. И не зависит от вашего желания. Иначе, не будет государства!И недвижимости тоже!
Чего ж тогда на военке не то что с гаубицы древней или САУ на сборах(да и не было их тогда) не дали пострелять, а даже в тире с калашей мишени пощёлкать не дали?
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_Klim
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