|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 сер, 2023 03:04
Олежан написав:
на сколько я помню, наши партнеры уже прямым текстом сказали что "чтоб выиграть войну надо мобилизировать дополнительно 2-3 млн человек"
а можна детальніше про це? Ким з партнерів і де було сказано?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24138
|16217232
|
|
|1251
|5313739
|
|
|3
|5829
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim