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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11168111691117011171
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 03:04

  Олежан написав:на сколько я помню, наши партнеры уже прямым текстом сказали что "чтоб выиграть войну надо мобилизировать дополнительно 2-3 млн человек"

а можна детальніше про це? Ким з партнерів і де було сказано?
thenewepic
 
Повідомлень: 48
З нами з: 03.09.22
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  #<1 ... 11168111691117011171
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