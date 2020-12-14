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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11167111681116911170
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:00

  airmax78 написав:Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.


якщо як ріспект шкеритись і навіть не допомагати армії, то все одно прийдеться воювати. просто під підарським прапором і на території прибалтики чи польщі.

якби історія із мешканцями окупованих з 2014 неоднозначна. спочатку паспорт в зуби, потім автомат і вперед вбивати вчорашніх сусідів.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:07

смішно він конституцію приплів,ну визнай що ссикун, нє, йопта, давай закони цитуватьі єспч грозить. я от теж ссикун, щоб сам іти, але якщо за жопу візьмуть - прийдеться. дію видалити і тіпа я в доміку - ну позорище)) краще вже б виїхав
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:смішно він конституцію приплів,ну визнай що ссикун, нє, йопта, давай закони цитуватьі єспч грозить. я от теж ссикун, щоб сам іти, але якщо за жопу візьмуть - прийдеться. дію видалити і тіпа я в доміку - ну позорище)) краще вже б виїхав
Я своих детей не брошу. Мне на тебя срать, что ты там трындишь. Я "никому ничего не должен, только маме с папой".
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Классика жанра - самые пламенные патриоты - пидстаркувати плоскостопники, которые "ходили, но не берут" и те, у кого есть возможность выехать в любой момент
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Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:37

  trololo написав:смішно він конституцію приплів,ну визнай що ссикун, нє, йопта, давай закони цитуватьі єспч грозить. я от теж ссикун, щоб сам іти, але якщо за жопу візьмуть - прийдеться. дію видалити і тіпа я в доміку - ну позорище)) краще вже б виїхав

Далекоглядні люди, Дію навіть не ставили. 😉
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:37

  fox767676 написав:Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула

это фактор дорожая, купи квартиру и отправь детей на фронт, мы стали не Израилем, а Палестиной
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