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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 сер, 2023 13:22
airmax78 написав:
Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
Максим вам відомо значення таких термінів як Сегрегація, Капіталізм?
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Запугати що відберете майно та громадянство?? "Микола" закордоном на те добро заробить за 2 роки..
Навіть с Сирії чоловіки мали обмеження на виїзд до 42 років , в рф зараз корднони відкрити для чоловіків.
Коли держава під час війни розпродує майно (порти, землю,підприємства), це нормально?
Якщо зараз мусолять розмови, що треба завозити мігрантів з Пакістану, Сирії.. але це люди зовсім іншої ментальності!!..вони в европі і даром не потрібні.
А ось за "Миколу" там йде боротьба, кожна европейська краіїна допомогає асимілюватись.
Сумно, але так все просрати..
PS.Про корупцію, та розпил бабла під час війни промовчу..
Востаннє редагувалось maza5
в Суб 26 сер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 13:24
beee написав:
fox767676 написав:Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
Господи, адекватно мыслящие люди, вы всё таки есть
да, есть, ну нам нужно молчать и не мешать строить людям совок 2.0
чем больше людей держат взаперти, тем больше они ненавидят родину.
Много людей уезжает из страны не от войны, а от агрессивных до***ёбов! Люди не хотят жить с быдлоИллитой в одной стране.
Как вы думаете, это может положительно влиять на цену недвижимости?
Востаннє редагувалось Феодал
в Суб 26 сер, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 13:24
fox767676 написав:
"По здоровью служить не могу , но официальный калаш есть", инвалиды за рулем пересекающие границу. Это нормально, блд ??? Чего вы мозги ебете добропорядочным гражданам, воровать меньше надо было, и пиздеть про нато\ес
Ну за рулём тем более на АКПП и со второй группой ездить можно и даже без руки/ноги
Мой дед(ветеран ВОВ и инвалид, ногу,колено и ниже, расколошматили с MG) после 60ти получил 2ю группу инвалидности и бесплатный Запор, а до этого в мои годы и ранее на третьей группе прекрасно ездил на тестя(своей на доки на тестя) Победе и 21й. Так он и в рашу на малую родину, и на Кавказ в Пицунду, и в Крым в санатории сам за рулём прекрасно справлялся.
Но диагноз Реуса узнать конечно интересно. Способность раздавить человека на торгах и додавить его до заведомо проигрышного решения продать вдвое ниже рынка неплохой(а может даже шикарный) бетон - это какое заболевание? И какие ж группы инвалидности тогда у Бени К. и Геши Корбана?
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Додано: Суб 26 сер, 2023 13:36
Феодал написав: beee написав:
fox767676 написав:Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
Господи, адекватно мыслящие люди, вы всё таки есть
да, есть, ну нам нужно молчать и не мешать строить людям совок 2.0
чем больше людей держат взаперти, тем больше они ненавидят родину.
Много людей уезжает из страны не от войны, а от вас агрессивных до***ёбов! Люди не хотят жить с быдлоИллитой в одной стране.
Как вы думаете, это может положительно влиять на цену недвижимости?
На цену бетона больше долпойов у руля влияет себестоимость новых котлованов и курс, при росте курса даже земля(она ж за взятки выделяется) дорожает, и рабочие не хотят куярить и в дождь при нуле, и в плюс 35, и в мороз на ветру за 300-400уе/мес, цену кирпича/бетона и материалов отделки в период 2000-2023 сами погуглите, да и краны советские с КрАЗоКАмаЗми уже сгнили и порезаны
А предаварийный и уже подлежащий утилизации совок(царские прелести либо откапиталены в хорошем месте,либо развалились) в локациях промзон и гетто однозначно вниз, но не в нашей бумаге.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 13:57
maza5 написав: airmax78 написав:
Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Тобто ті, в кого капітал перевищує 20тис$, не повинні йти на фронт? А їхнє майно мають захищати "Миколи" з села, тому що їм втрачати нема чого. Я правильно зрозуміла?
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:04
fler написав: maza5 написав: airmax78 написав:
Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Тобто ті, в кого капітал перевищує 20тис$, не повинні йти на фронт? А їхнє майно мають захищати "Миколи" з села, тому що їм втрачати нема чого. Я правильно зрозуміла?
Ви зрозуміли неправильно. Просто «Миколу» розлучити з 10-кою набагато складніше, ніж умовного середнього ленлорда з цієї гілки форума. Тому перший херачить на фронті, а всі решта на форумі.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:06
fler написав: maza5 написав: airmax78 написав:
Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Тобто ті, в кого капітал перевищує 20тис$, не повинні йти на фронт? А їхнє майно мають захищати "Миколи" з села, тому що їм втрачати нема чого. Я правильно зрозуміла?
Прочитайте уважніше. Скоріше що в першу чергу повинні йти на фронт олігархи, бизнесмени та їх діти захищати своє майно! Логічно?
Востаннє редагувалось maza5
в Суб 26 сер, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:07
fler написав: maza5 написав: airmax78 написав:
Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Тобто ті, в кого капітал перевищує 20тис$, не повинні йти на фронт? А їхнє майно мають захищати "Миколи" з села, тому що їм втрачати нема чого. Я правильно зрозуміла?
Не совсем так.
Те, кто имеют активов на 200+ тыс долл, должны вроде бы защищать их в первых рядах, ан нет, они изо всех сил кричат, что нужно больше Мыкол и стыдят ежедневно с экрана ТВ тех, кто уклоняется от мобилизации или призывают Мыкол срочно донатить.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:28
beee написав:
trololo написав:смішно він конституцію приплів,ну визнай що ссикун, нє, йопта, давай закони цитуватьі єспч грозить. я от теж ссикун, щоб сам іти, але якщо за жопу візьмуть - прийдеться. дію видалити і тіпа я в доміку - ну позорище)) краще вже б виїхав
Я своих детей не брошу. Мне на тебя срать, что ты там трындишь. Я "никому ничего не должен, только маме с папой".
взагалі то я про респекта писав, плюс ви донатите як ніяк. ну але бомбануло знатно, оцінив. якщо після цього совість заставить більше донатити, я задоволений
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:45
Феодал написав: beee написав:
fox767676 написав:Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
Господи, адекватно мыслящие люди, вы всё таки есть
да, есть, ну нам нужно молчать и не мешать строить людям совок 2.0
чем больше людей держат взаперти, тем больше они ненавидят родину.
Много людей уезжает из страны не от войны, а от агрессивных до***ёбов! Люди не хотят жить с быдлоИллитой в одной стране.
Как вы думаете, это может положительно влиять на цену недвижимости?
ніхто не сумнівається, що для вати типу вас головна загроза це рагулі, а не бучанські різники. у вас нема грошей на хабар, щоб виїхати?
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