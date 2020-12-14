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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 сер, 2023 14:49
fox767676 написав:
Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
пора зрозуміти, що рашистам похеи на зброю, на втрати. по факту вони вже і до втрат від обміну ядерними ударами майже готові. про законодавство і лазейки добре розкажуть донецькі хлопці, яких на фарш росія пустила першими,навіть раніше за зеків
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:56
барабашов написав:reus
Вам же пока только 53 года? Номер вашего ВУСа и звание текущее? Работали по окончании ВУЗа в силовых структурах начиная с младшего офицера? Почему у вас проблемы со здоровьем, может ВЛК скажет " Вирастюку до вас далеко, рэмбо вы наш" , вон Кушнир как инвалид детства(по ВЛК) уже и РР свежий на Эвересте просрал, и с КГС разобрался
Может вам дать еще ключи от квартиры, где деньги лежат?(с)
В 2014 году, я сам пришел в ТЦК для смены места регистрации. Рядовые моего ВУСа, возраста и состояния здоровья им даром не нужны т. к. будут не служить, а лечится госпитале. Списали официально, причем военкомат сам настоял. Подробности, это мои персональные данные, ни с кем не собираюсь делиться. А служил я в СА простым рядовым. Никогда не работал на государство в т. ч. и не имел никакого отношения к силовым структурам. Да, и мне больше, чем 53 года. У вас неправильные данные.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:36
барабашов написав:
Чего ж тогда на военке не то что с гаубицы древней или САУ на сборах(да и не было их тогда) не дали пострелять, а даже в тире с калашей мишени пощёлкать не дали?
Это вопрос к властям и политикам. Меня больше возмущает, что оружие разбазарили.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:39
beee написав:
reus написав:beee
Предлагаю вам проконсультироваться у профильного юриста. У вас отпадут всякие сомнения. У меня много знакомых юристов в т. ч., которые работают в моей компании. Я уже давно все выяснил, что меня интересовало. Если вы плаваете, то вам же хуже, не знаете ни своих прав, ни обязанностей, и какие действуют ограничения прав и свобод во время действия ВП.
Да понятно. Нужно будет обратиться.
Но юристы сейчас разводят руками и говорят, всё это незаконно, но мы просто делаем как система диктует.
Ну и ждут ЕСПЧ. Но это годы
Что именно незаконно? Если вы имеете ввиду закрытие границ для военнообязанных и мобилизация то, как раз это все законно.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:59
reus написав: барабашов написав:
Чего ж тогда на военке не то что с гаубицы древней или САУ на сборах(да и не было их тогда) не дали пострелять, а даже в тире с калашей мишени пощёлкать не дали?
Это вопрос к властям и политикам. Меня больше возмущает, что оружие разбазарили.
а ще громадьські калаши по 1000 долларів продавали, скільки разів тримав в руках так і не наважився придбати це чудо. у порівнянні з закордонною зброєю це металобрухт, який ще має настріл. Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
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