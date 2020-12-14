Додано: Суб 26 сер, 2023 16:16

fox767676 написав: "По здоровью служить не могу , но официальный калаш есть", инвалиды за рулем пересекающие границу. Это нормально, блд ??? Чего вы мозги ебете добропорядочным гражданам, воровать меньше надо было, и пиздеть про нато\ес "По здоровью служить не могу , но официальный калаш есть",. Это нормально, блд ??? Чего вы мозги ебете добропорядочным гражданам, воровать меньше надо было, и пиздеть про нато\ес

Я не собираюсь рассказывать какие у меня вопросы со здоровьем т. к. это мои персональные данные. И я даже нагружаю себя умеренными физ. нагрузками, чтобы сохранить здоровье. Но есть моменты, которые не совместимы со службой в армии. Например, у меня есть приятель, который ездит на авто, ходит в тренажерный зал с виду абсолютно здоровый человек, но у него стоит е стимулятор для сердца, без которого он давно был бы в мире ином. Стрелять из оружия ему запрещено из-за отдачи и катастрофических последствий есть и ряд других ограничений. Поэтому его списали. Есть с виду оч. физически здоровые люди, но с плохим зрением, сахарным диабетом, онкологией и т. д. Да и многие из них пересекают границу на авто и это нормально. Это у вас понятие сформировалось неправильное, что чел. обязательно должен быть на инвалидной коляске. Здесь найдете все ответы