Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Та не погонят никого из тут сидящих на Балтику\Польшу, найдете лазейки уедете при первой угрозе. И Балтике с Польшей ничего не будет, это только Украина умудрилась проибать все оружие оставшееся от совка и никуда не евроинтегрироваться. Были бы хоть чуть менее фриковые правительства тут, рашка бы не рискнула
пора зрозуміти, що рашистам похеи на зброю, на втрати. по факту вони вже і до втрат від обміну ядерними ударами майже готові. про законодавство і лазейки добре розкажуть донецькі хлопці, яких на фарш росія пустила першими,навіть раніше за зеків
барабашов написав:reus Вам же пока только 53 года? Номер вашего ВУСа и звание текущее? Работали по окончании ВУЗа в силовых структурах начиная с младшего офицера? Почему у вас проблемы со здоровьем, может ВЛК скажет " Вирастюку до вас далеко, рэмбо вы наш" , вон Кушнир как инвалид детства(по ВЛК) уже и РР свежий на Эвересте просрал, и с КГС разобрался
Может вам дать еще ключи от квартиры, где деньги лежат?(с) В 2014 году, я сам пришел в ТЦК для смены места регистрации. Рядовые моего ВУСа, возраста и состояния здоровья им даром не нужны т. к. будут не служить, а лечится госпитале. Списали официально, причем военкомат сам настоял. Подробности, это мои персональные данные, ни с кем не собираюсь делиться. А служил я в СА простым рядовым. Никогда не работал на государство в т. ч. и не имел никакого отношения к силовым структурам. Да, и мне больше, чем 53 года. У вас неправильные данные.
reus написав:beee Предлагаю вам проконсультироваться у профильного юриста. У вас отпадут всякие сомнения. У меня много знакомых юристов в т. ч., которые работают в моей компании. Я уже давно все выяснил, что меня интересовало. Если вы плаваете, то вам же хуже, не знаете ни своих прав, ни обязанностей, и какие действуют ограничения прав и свобод во время действия ВП.
Да понятно. Нужно будет обратиться. Но юристы сейчас разводят руками и говорят, всё это незаконно, но мы просто делаем как система диктует. Ну и ждут ЕСПЧ. Но это годы
Что именно незаконно? Если вы имеете ввиду закрытие границ для военнообязанных и мобилизация то, как раз это все законно.
барабашов написав:Чего ж тогда на военке не то что с гаубицы древней или САУ на сборах(да и не было их тогда) не дали пострелять, а даже в тире с калашей мишени пощёлкать не дали?
Это вопрос к властям и политикам. Меня больше возмущает, что оружие разбазарили.
а ще громадьські калаши по 1000 долларів продавали, скільки разів тримав в руках так і не наважився придбати це чудо. у порівнянні з закордонною зброєю це металобрухт, який ще має настріл. Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
fox767676 написав:"По здоровью служить не могу , но официальный калаш есть", инвалиды за рулем пересекающие границу. Это нормально, блд ??? Чего вы мозги ебете добропорядочным гражданам, воровать меньше надо было, и пиздеть про нато\ес
Я не собираюсь рассказывать какие у меня вопросы со здоровьем т. к. это мои персональные данные. И я даже нагружаю себя умеренными физ. нагрузками, чтобы сохранить здоровье. Но есть моменты, которые не совместимы со службой в армии. Например, у меня есть приятель, который ездит на авто, ходит в тренажерный зал с виду абсолютно здоровый человек, но у него стоит е стимулятор для сердца, без которого он давно был бы в мире ином. Стрелять из оружия ему запрещено из-за отдачи и катастрофических последствий есть и ряд других ограничений. Поэтому его списали. Есть с виду оч. физически здоровые люди, но с плохим зрением, сахарным диабетом, онкологией и т. д. Да и многие из них пересекают границу на авто и это нормально. Это у вас понятие сформировалось неправильное, что чел. обязательно должен быть на инвалидной коляске. Здесь найдете все ответы https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
звичайно нема, я виключно за ціну мотлоху зі складів. після італьянської рушниці калаш в стоці виглядає не дуже привабливо, не коштує воно 1000 долларів. а зараз польського виробництва, тюнінгований коштує 63000 грн
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
звичайно нема, я виключно за ціну мотлоху зі складів. після італьянської рушниці калаш в стоці виглядає не дуже привабливо, не коштує воно 1000 долларів.
Я собі придбав абсолютно новенький калаш. Просто забаганка.