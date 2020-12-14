Додано: Суб 26 сер, 2023 18:44

flyman написав: Громадян, жінок за громадяни не рахуєте, це гірше сексизма Громадян, жінок за громадяни не рахуєте, це гірше сексизма

Немає ніякого сексизма тому, що у жінок немає обов’язку воювати, а є тільки право. Тобто добровільно. А от чоловіки зобов’язані, якщо немає законної відстрочки згідно закону Про військовий обов'язок і військову службу там в п. 9 ст. 1 чітко написано хто є військовозобов'язані:п.9 ст. 1 . "Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;призовники - особи, приписані до призовних дільниць;військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період."А це щодо законної заборони виїзду за кордон без дозволу. Щоб не розповсюджували зраду.Ст. 37П. 4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).Тобто не то що, за кордон поїхати, а навіть у інший населений пінкт треба дозвіл.Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку (частини 1 статті 32 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу).Тобто є тільки дві категорії громадян у яких відсутній військовий обов’язок. Звісно, що що є ще законні підстави для відстрочки від служби(багатодітні, опікуни інвалідів, батько одинак, бронь і т. д. Звісно, що все це стосується виключно чоловіків. Жінки тільки добровільно можуть воювати.