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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11170111711117211173
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:00

  Hotab написав:reus ,
Під бойовий патрон з можливістю стрільби чергами?
У нас є такі опції на володіння ?

Офіційно у дозволі: Мисливський нарізний МКМ-072Сб, кр 7,62 мм.
Звісно, що автоматична стрільба чергою заблокована і використання бойових патронів теж протизаконно.
Немає ніяких проблем поновити можливість автоматичного режиму і використовувати бойові патрони, але це протизаконно і якщо піймають, то є відповідальність. Хоча якщо діє ВС, то можливі виключення, я так глибоко юридично не копав.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:06

жінок за громадяни не рахуєте

  reus написав:
  Олежан написав:
  reus написав:На сколько мне известно, то Федоров категорически против, чтобы вручали повестки через дию, т. к. приложение сразу можно хоронить. Поэтому через дию точно никто никому вручать не будет.

Зе тоже говорил что палками никто не будет загонять воевать.
но увы, пустые слова

Воевать - обязанность каждого военнообязанного мужчины! Прописано в Конституции. И не зависит от вашего желания. Иначе, не будет государства!И недвижимости тоже!

Громадян, жінок за громадяни не рахуєте, це гірше сексизма
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:13

  maza5 написав:
  airmax78 написав:Якщо не захистити країну з цією конституцією (яка ніби порушується) - будемо жити в країні де закон - тайга, ведмедь - прокурор. Звісно ті, кого залишать в живих.

Максим вам відомо значення таких термінів як Сегрегація, Капіталізм?
Зараз 80% боронять землі "Миколи" з сел. Їх капітал не перевищує 20тис$. (старенька хатинка + евробляха). Кого ви намагаєтесь запугати ? Миколи вже в бою, у них і так вибір невеликий при яких умовах загинуть...
Запугати що відберете майно та громадянство?? "Микола" закордоном на те добро заробить за 2 роки..
Навіть с Сирії чоловіки мали обмеження на виїзд до 42 років , в рф зараз корднони відкрити для чоловіків.
Коли держава під час війни розпродує майно (порти, землю,підприємства), це нормально?
Якщо зараз мусолять розмови, що треба завозити мігрантів з Пакістану, Сирії.. але це люди зовсім іншої ментальності!!..вони в европі і даром не потрібні.
А ось за "Миколу" там йде боротьба, кожна европейська краіїна допомогає асимілюватись.
Сумно, але так все просрати.. :shock:

PS.Про корупцію, та розпил бабла під час війни промовчу.. :(

це ж для них квіточки ростили, а не "Миколам", сирійці трохи християни, деякі пакистанці - древні арії, чому підмаєте лемент. Вдягнуть вишиванки, вивчать мову (щелепи ті), і вуаля, щирі українці, ще сало їстимуть аж за вухами буде лящати
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:21

flyman , а філіпінка дочекається свого щедрого чоловʼягу?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:39

  Hotab написав:flyman , а філіпінка дочекається свого щедрого чоловʼягу?))


У Флая зараз мабуть стадія "сама припливе"! :lol:

Четверо мужчин после кораблекрушения попали на необитаемый остров. Осмотрелись, близко оказался другой остров, а по нему ходят голые женщины.
Двадцатилетний вскричал:
— Поплыли. — и бросился к берегу.
Тридцатилетний его остановил:
— Подожди, здесь могут быть акулы. Построим плот.
Сорокалетний проворчал:
— Еще чего! Сами приплывут.
Шестидесятилетний сказал:
— А зачем плыть-то и так все видно!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:44

  flyman написав:Громадян, жінок за громадяни не рахуєте, це гірше сексизма

Немає ніякого сексизма тому, що у жінок немає обов’язку воювати, а є тільки право. Тобто добровільно. А от чоловіки зобов’язані, якщо немає законної відстрочки згідно закону Про військовий обов'язок і військову службу там в п. 9 ст. 1 чітко написано хто є військовозобов'язані:
п.9 ст. 1 . "Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:
допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період."

А це щодо законної заборони виїзду за кордон без дозволу. Щоб не розповсюджували зраду.
Ст. 37
П. 4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).
Тобто не то що, за кордон поїхати, а навіть у інший населений пінкт треба дозвіл.

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку (частини 1 статті 32 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу).
Тобто є тільки дві категорії громадян у яких відсутній військовий обов’язок. Звісно, що що є ще законні підстави для відстрочки від служби(багатодітні, опікуни інвалідів, батько одинак, бронь і т. д. Звісно, що все це стосується виключно чоловіків. Жінки тільки добровільно можуть воювати.
reus
 
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