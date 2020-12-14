Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Чего ж тогда на военке не то что с гаубицы древней или САУ на сборах(да и не было их тогда) не дали пострелять, а даже в тире с калашей мишени пощёлкать не дали?
Это вопрос к властям и политикам. Меня больше возмущает, что оружие разбазарили.
а ще громадьські калаши по 1000 долларів продавали, скільки разів тримав в руках так і не наважився придбати це чудо. у порівнянні з закордонною зброєю це металобрухт, який ще має настріл. Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
fox767676 написав:"По здоровью служить не могу , но официальный калаш есть", инвалиды за рулем пересекающие границу. Это нормально, блд ??? Чего вы мозги ебете добропорядочным гражданам, воровать меньше надо было, и пиздеть про нато\ес
Я не собираюсь рассказывать какие у меня вопросы со здоровьем т. к. это мои персональные данные. И я даже нагружаю себя умеренными физ. нагрузками, чтобы сохранить здоровье. Но есть моменты, которые не совместимы со службой в армии. Например, у меня есть приятель, который ездит на авто, ходит в тренажерный зал с виду абсолютно здоровый человек, но у него стоит е стимулятор для сердца, без которого он давно был бы в мире ином. Стрелять из оружия ему запрещено из-за отдачи и катастрофических последствий есть и ряд других ограничений. Поэтому его списали. Есть с виду оч. физически здоровые люди, но с плохим зрением, сахарным диабетом, онкологией и т. д. Да и многие из них пересекают границу на авто и это нормально. Это у вас понятие сформировалось неправильное, что чел. обязательно должен быть на инвалидной коляске. Здесь найдете все ответы https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
звичайно нема, я виключно за ціну мотлоху зі складів. після італьянської рушниці калаш в стоці виглядає не дуже привабливо, не коштує воно 1000 долларів. а зараз польського виробництва, тюнінгований коштує 63000 грн
Slon_Nosov написав:Краще аби у більшості адекватних була зброя і розуміння що з нею робити, але влада боїться власне населення...
Та що ви таке кажете? Не бачу проблем піти, та придбати собі зброю офіційно. Було б бажання. А калаш проста, надійна, невибаглива зброя. Найти можливо пристойні варіанти. Калібратор в руки і буде вам щастя. Звісно, що якщо душа бажає снайперську гвинтівку, то немає проблем, але потрібно бути професіоналом, інакше гроші на вітер.
звичайно нема, я виключно за ціну мотлоху зі складів. після італьянської рушниці калаш в стоці виглядає не дуже привабливо, не коштує воно 1000 долларів.
Я собі придбав абсолютно новенький калаш. Просто забаганка.
Hotab написав:reus , Під бойовий патрон з можливістю стрільби чергами? У нас є такі опції на володіння ?
Офіційно у дозволі: Мисливський нарізний МКМ-072Сб, кр 7,62 мм. Звісно, що автоматична стрільба чергою заблокована і використання бойових патронів теж протизаконно. Немає ніяких проблем поновити можливість автоматичного режиму і використовувати бойові патрони, але це протизаконно і якщо піймають, то є відповідальність. Хоча якщо діє ВС, то можливі виключення, я так глибоко юридично не копав.
flyman написав:Громадян, жінок за громадяни не рахуєте, це гірше сексизма
Немає ніякого сексизма тому, що у жінок немає обов’язку воювати, а є тільки право. Тобто добровільно. А от чоловіки зобов’язані, якщо немає законної відстрочки згідно закону Про військовий обов'язок і військову службу там в п. 9 ст. 1 чітко написано хто є військовозобов'язані: п.9 ст. 1 . "Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники - особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період."
А це щодо законної заборони виїзду за кордон без дозволу. Щоб не розповсюджували зраду. Ст. 37 П. 4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника). Тобто не то що, за кордон поїхати, а навіть у інший населений пінкт треба дозвіл.
Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку (частини 1 статті 32 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу). Тобто є тільки дві категорії громадян у яких відсутній військовий обов’язок. Звісно, що є ще законні підстави для відстрочки від служби(багатодітні, опікуни інвалідів, батько одинак, бронь і т. д. Звісно, що все це стосується виключно чоловіків. Жінки тільки добровільно можуть воювати.
Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину. Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.