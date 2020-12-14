Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
timbraidmail написав:reus та есть ничего нельзя было сделать чтобы обойтись без войны?
...сообщения удаляют?
Звісно, що можливо. Але коли ненажерливий сусід хоче жерти, то тільки силою його можливо зупинити. Або бути у нього рабом як останні 400 років. За останнім опитуванням українців 98% не хтять бути рабами.
reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину. Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.
Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, Треба принципово міняти систему... "Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)
Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
beee написав:Я сам воевать не пойду, но вы ж обязательно идите. И так 99% этого форума. Знакомые силовики, такие ратриоты. Тоже всех воевать агитируют. И что оказалось? Ха ха, военнообязанные дети - в Европе!
А кто вам сказал, что я не пойду воевать? Есть много неофициальных способов. Я мог спокойно, законно выехать за кордон. У меня есть за что жить и бизнес небольшой в Европе тоже есть. Но я в Украине и покупаю недвижимость. Я никого не агитирую. Те, кто хотел, давно на фронте. Абсолютно нормально, когда у человека присутствует инстинкт самосохранения. Я о том, что есть обязанность. Понятно, что есть много способов уехать. Было бы желание и деньги. Я о том, что если не воевать, то не будет ни государства, ни недвижимости. Я так понимаю, что вы все продаете и уезжаете? Это ваш выбор. Но есть много людей, для которых Украина что-то значит.
"Он Грушевський у свій час розпустив армію" простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад. Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.
reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину. Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.
Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, Треба принципово міняти систему... "Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)
Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази.. Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи! у вас ничего не будет, но вы будете счастливы
На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.
reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину. Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.
Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, Треба принципово міняти систему... "Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)
Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази.. Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи! у вас ничего не будет, но вы будете счастливы
На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.
Ст3, п3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
timbraidmail написав:"Он Грушевський у свій час розпустив армію" простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад. Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.
Якщо ви не знаєте хто такий Грушевський, то з вами немає про що говорити. Мабуть ви помилилися форумом. Ваня, здесь водки нет!