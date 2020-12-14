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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172>
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:06

  timbraidmail написав:reus
та есть ничего нельзя было сделать чтобы обойтись без войны?

...сообщения удаляют?

Звісно, що можливо. Але коли ненажерливий сусід хоче жерти, то тільки силою його можливо зупинити. Або бути у нього рабом як останні 400 років. За останнім опитуванням українців 98% не хтять бути рабами.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я сам воевать не пойду, но вы ж обязательно идите. И так 99% этого форума.
Знакомые силовики, такие ратриоты. Тоже всех воевать агитируют. И что оказалось? Ха ха, военнообязанные дети - в Европе!
beee
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:20

  reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину.
Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.

Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, 8)
Треба принципово міняти систему...
"Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)

Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

https://ips.ligazakon.net/document/T124765

Якщо військова адміністрація вилучить квартиру у Макса, на скільки правомірні їх дії?

https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_prav ... ya_kiyeva/

PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази..
Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи!
у вас ничего не будет, но вы будете счастливы :wink:
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 26 сер, 2023 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:24

  beee написав:Я сам воевать не пойду, но вы ж обязательно идите. И так 99% этого форума.
Знакомые силовики, такие ратриоты. Тоже всех воевать агитируют. И что оказалось? Ха ха, военнообязанные дети - в Европе!

А кто вам сказал, что я не пойду воевать? Есть много неофициальных способов. Я мог спокойно, законно выехать за кордон. У меня есть за что жить и бизнес небольшой в Европе тоже есть. Но я в Украине и покупаю недвижимость. Я никого не агитирую. Те, кто хотел, давно на фронте. Абсолютно нормально, когда у человека присутствует инстинкт самосохранения. Я о том, что есть обязанность. Понятно, что есть много способов уехать. Было бы желание и деньги. Я о том, что если не воевать, то не будет ни государства, ни недвижимости. Я так понимаю, что вы все продаете и уезжаете? Это ваш выбор. Но есть много людей, для которых Украина что-то значит.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Он Грушевський у свій час розпустив армію"
простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад.
Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:38

  maza5 написав:
  reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину.
Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.

Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, 8)
Треба принципово міняти систему...
"Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)

Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

https://ips.ligazakon.net/document/T124765

Якщо військова адміністрація вилучить квартиру у Макса, на скільки правомірні їх дії?

https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_prav ... ya_kiyeva/

PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази..
Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи!
у вас ничего не будет, но вы будете счастливы :wink:

На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:41

  reus написав:
  maza5 написав:
  reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину.
Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.

Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, 8)
Треба принципово міняти систему...
"Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)

Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

https://ips.ligazakon.net/document/T124765

Якщо військова адміністрація вилучить квартиру у Макса, на скільки правомірні їх дії?

https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_prav ... ya_kiyeva/

PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази..
Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи!
у вас ничего не будет, но вы будете счастливы :wink:

На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.


Ст3, п3.
Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Можна і не платити. 8)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:45

  timbraidmail написав:"Он Грушевський у свій час розпустив армію"
простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад.
Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.

Якщо ви не знаєте хто такий Грушевський, то з вами немає про що говорити. Мабуть ви помилилися форумом. Ваня, здесь водки нет! Русский мир исправит только могила! :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:50

  maza5 написав:Ст3, п3.
Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Можна і не платити.

Ще раз. На сьогодні влада точно не буде робити таких непопулярних кроків. Навпаки ставлять питання про компенсацію втраченого майна. Нам дадуть кошти. Головне перемогти і не скиглити як де які.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:01

reus Видите, ви меня не знаете, но уже патриотично оскорбляете. Почему я должен за вас воевать?
timbraidmail
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