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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:06

  timbraidmail написав:reus Видите, ви меня не знаете, но уже патриотично оскорбляете. Почему я должен за вас воевать?

У вас риторика русского мира. За меня не нужно воевать. А вот если будешь против нас воевать схлопочешь пулю. Если повезет, то в плен попадешь.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:39

reus
Моя точка зрения может быть какой угодно, а Вы потенциальный убийца, если прямым текстом мне угрожаете, мне не хочется жить в Украине с такими неадекватами.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:48

  timbraidmail написав:reus
Моя точка зрения может быть какой угодно, а Вы потенциальный убийца, если прямым текстом мне угрожаете, мне не хочется жить в Украине с такими неадекватами.

Да, я предупреждаю всех уродов, которые с оружием воюют против Украины. Что если вы пойдете воевать против нас, то вас ждет смерть.А неадекваты это те, кто ждет с хлебом солью оккупанта!
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:59

  reus написав:
  maza5 написав:Ст3, п3.
Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Можна і не платити.

Ще раз. На сьогодні влада точно не буде робити таких непопулярних кроків. Навпаки ставлять питання про компенсацію втраченого майна. Нам дадуть кошти. Головне перемогти і не скиглити як де які.

Ви є представником влади, що 100% гарантуєте? Сьогодні влада точно може не робити, але завтра може! Бо вже зараз є закон, що це дозволяє це робити!

PS. Знижку на 40% отримали, завдяки АК-47, а могли і зовсім безкоштовно отримати житло)
Вам то дадуть кошти, але вони у вас і залишаться.
Скандал з гостомельскою військовою адміністрацією знаєте?. Ті прозвітувались, що відбудували пошкоджені хати в с.Мощун (більше 120 хат), теперь люди просят показати де ті відбудовані хати, бо ні грошей ні хат вже немає. :?
maza5
 
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