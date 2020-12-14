У вас риторика русского мира. За меня не нужно воевать. А вот если будешь против нас воевать схлопочешь пулю. Если повезет, то в плен попадешь.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:06
Додано: Суб 26 сер, 2023 21:39
reus
Моя точка зрения может быть какой угодно, а Вы потенциальный убийца, если прямым текстом мне угрожаете, мне не хочется жить в Украине с такими неадекватами.
Додано: Суб 26 сер, 2023 21:48
Да, я предупреждаю всех уродов, которые с оружием воюют против Украины. Что если вы пойдете воевать против нас, то вас ждет смерть.А неадекваты это те, кто ждет с хлебом солью оккупанта!
Додано: Суб 26 сер, 2023 21:59
Ви є представником влади, що 100% гарантуєте? Сьогодні влада точно може не робити, але завтра може! Бо вже зараз є закон, що це дозволяє це робити!
PS. Знижку на 40% отримали, завдяки АК-47, а могли і зовсім безкоштовно отримати житло)
Вам то дадуть кошти, але вони у вас і залишаться.
Скандал з гостомельскою військовою адміністрацією знаєте?. Ті прозвітувались, що відбудували пошкоджені хати в с.Мощун (більше 120 хат), теперь люди просят показати де ті відбудовані хати, бо ні грошей ні хат вже немає.
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