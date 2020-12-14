Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину. Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.
Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, Треба принципово міняти систему... "Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)
Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази.. Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи! у вас ничего не будет, но вы будете счастливы
На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.
Ст3, п3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
timbraidmail написав:"Он Грушевський у свій час розпустив армію" простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад. Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.
Якщо ви не знаєте хто такий Грушевський, то з вами немає про що говорити. Мабуть ви помилилися форумом. Ваня, здесь водки нет! Русский мир исправит только могила!
beee Надеюсь, что война закончится быстрее. После нашей победы, выборы, не исключено, что и раньше. Узурпировать власть в Украине невозможно, если не верите, спросите у януковича. Не верите в государство Украина, продавайте все и уезжайте, никто вас не держит, с учетом того, что у вас якобы есть такая возможность.
reus написав:beee Надеюсь, что война закончится быстрее. После нашей победы, выборы, не исключено, что и раньше. Узурпировать власть в Украине невозможно, если не верите, спросите у януковича. Не верите в государство Украина, продавайте все и уезжайте, никто вас не держит, с учетом того, что у вас якобы есть такая возможность.
"їдьте, ніхто вас не тримає", ви давно були в Україні?
На зараз я у Києві. Бі озвучував, що має можливість виїхати. Звісно, що на сьогодні усі військовозобов'язані без законних підстав або дозволу не мають права перетинати кордон.
Постоянно хожу по Сечевых Стрельцов мимо мурала, великого М.Грушевского. Ещё в 19м я написал пост со словами "вам было бы стыдно.." Читая биографию атмосферы репрессий и арестов этого великого историка, первого президента - как похожа риторика сегодня - едь отсюда. Ничего не меняется, а история повторяется. Удивительно просто
beee написав:Постоянно хожу по Сечевых Стрельцов мимо мурала, великого М.Грушевского. Ещё в 19м я написал пост со словами "вам было бы стыдно.." Читая биографию атмосферы репрессий и арестов этого великого историка, первого президента - как похожа риторика сегодня - едь отсюда. Ничего не меняется, а история повторяется. Удивительно просто
ті, хто в 1920 казали "какая разніца, і вообще я нікому нічего не должен", через 10 років їли своїх дітей від голоду, а через 20 - все таки пішли воювати, але вже під підарським прапором. в мікроваріанті це повторилось в 2014-2022 і обовязково повториться із мешканцями новоокупованих, якщо завтра мінськ-3 підпишуть.
flyman написав:Ви занадто егоцентричні і розглядаюте окрему особу як унарну одиницю, без її зв"язків із соціумом, та державою: "бери та їдь, ніхто не тримає (чемодан, вокзал, РнД)" калаш непридатному уклоністу, мабуть, додає впевненості у власній праводі реус за "кордони 91 до останнього" чи "ліпше поганий мир"? і який варіант в контексті КРЖН медвежий/бичий? моя думка, що "кородон 91" до від"ємного росту м2
Ви, напевно мрієте також виїхати з України, судячи з вашої риторики, але очевидно немає можливості, тому всіх, хто має законне право на вільне пересування ви вважаєте уклоністами. Це не сильно відрізняється від погляду невдахи, який не здатен заробляти пристойні кошти, та у своїх невдачах звинувачує заможних та успішних і вважає їх злодюгами, які вкрали у нього майбутнє. Але суть полягає в тому, що я маю право, але залишаюсь в Україні , в ви не маєте права, але мрієте ухилитися від військового обов'язку та звалити за кордон. Тепер мій погляд на майбутнє. У мене немає сумнівів у тому, що буде перемога. Скільки часу для цього потрібно залежить від того в якій кількості, як швидко, і яку зброю ми отримаємо від наших партнерів. Нас точно не кинуть напризволяще і ми рано чи пізно отримаємо все для нашої перемоги тому що, наші партнери у цьому зацікавлені. Щодо КРЖН, то на мій погляд все таки буде просідання цін, після війни звісно ріст. На скільки і по термінам неможливо прогнозувати, це залежить від багатьох чинників, які на сьогодні не відомі. Поки все рухається по оптимістичному сценарію.
Флаймен может выехать из УКраины и не потерять в кещ-флоу - у него востребованная работа малопривязанная к локации. А больше всего 3.13дят в квазипатриотиеском ключе, те, кто оброс незаконными привилегиями в Украине, а за границей они этого лишатся