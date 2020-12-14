Додано: Нед 27 сер, 2023 12:48

flyman написав: Ви занадто егоцентричні і розглядаюте окрему особу як унарну одиницю, без її зв"язків із соціумом, та державою: "бери та їдь, ніхто не тримає (чемодан, вокзал, РнД)"

калаш непридатному уклоністу, мабуть, додає впевненості у власній праводі

реус за "кордони 91 до останнього" чи "ліпше поганий мир"?

і який варіант в контексті КРЖН медвежий/бичий? моя думка, що "кородон 91" до від"ємного росту м2 Ви занадто егоцентричні і розглядаюте окрему особу як унарну одиницю, без її зв"язків із соціумом, та державою: "бери та їдь, ніхто не тримає (чемодан, вокзал, РнД)"калаш непридатному уклоністу, мабуть, додає впевненості у власній праводіреус за "кордони 91 до останнього" чи "ліпше поганий мир"?і який варіант в контексті КРЖН медвежий/бичий? моя думка, що "кородон 91" до від"ємного росту м2

Ви, напевно мрієте також виїхати з України, судячи з вашої риторики, але очевидно немає можливості, тому всіх, хто має законне право на вільне пересування ви вважаєте уклоністами.Це не сильно відрізняється від погляду невдахи, який не здатен заробляти пристойні кошти, та у своїх невдачах звинувачує заможних та успішних і вважає їх злодюгами, які вкрали у нього майбутнє.Але суть полягає в тому, що я маю право, але залишаюсь в Україні , в ви не маєте права, але мрієте ухилитися від військового обов'язку та звалити за кордон. Тепер мій погляд на майбутнє. У мене немає сумнівів у тому, що буде перемога. Скільки часу для цього потрібно залежить від того в якій кількості, як швидко, і яку зброю ми отримаємо від наших партнерів. Нас точно не кинуть напризволяще і ми рано чи пізно отримаємо все для нашої перемоги тому що, наші партнери у цьому зацікавлені. Щодо КРЖН, то на мій погляд все таки буде просідання цін, після війни звісно ріст. На скільки і по термінам неможливо прогнозувати, це залежить від багатьох чинників, які на сьогодні не відомі. Поки все рухається по оптимістичному сценарію.