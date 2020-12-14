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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172>
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:41

  reus написав:
  maza5 написав:
  reus написав:Це для тих, хто не вірить у свою Батьківщину.
Звісно, що є багато зловживань посадових осіб, але я не представник правоохоронного органу, щоб професійно коментувати такі випадки. Я не буду платити податки, тому що є корупція і частину крадуть, я не буду виконувати свій обов’язок захищати батьківщину, тому що уряд "вертит всех" така позиція - це шлях до втрати держави. Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати. А закінчилося все тим, що прийшов муравьев і залив кров’ю Київ, потім голодомор, ГУЛАГ, і кріпацтво залишку українців. Якщо хочемо мати свою державу, тоді мусимо воювати, іншого шляху немає.

Півтора роки активної фази війни показали, що і як.. але зауважу, що у "Миколи"(добровольці вже скінчились) вже зараз дорога в один кінець, бусик незламності, окоп... хоча саме цінніше що в нього ще є це його здоровья та життя, яке не купиш потім ні заякі гроші, 8)
Треба принципово міняти систему...
"Николай" не зря вибрав Америку для міграції, де контрактна армія)

Reus, а що кажуть ваші юристи про такий закон- Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

https://ips.ligazakon.net/document/T124765

Якщо військова адміністрація вилучить квартиру у Макса, на скільки правомірні їх дії?

https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_prav ... ya_kiyeva/

PS.Враховуючи, що ТЦК скоро будуть мати всі бази..
Слова легендарного Клауса Шваба стануть актуальні як ніколи!
у вас ничего не будет, но вы будете счастливы :wink:

На скільки мені відомо, то не було випадків вилучання майна у громадян. Хоча закон дозволяє, правда держава зобов’язана компенсувати вартість. Це зрада на рівному місті. Я припускаю що 0,0001% таке можливо на практиці. Діюча влада ще хоче приймати участь у майбутніх виборах. А після таких кроків можна йти на політичну пенсію.


Ст3, п3.
Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Можна і не платити. 8)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:45

  timbraidmail написав:"Он Грушевський у свій час розпустив армію"
простите, я никому не верю, Грушевского я не знаю, кредит доверия исчерпался лет 10 назад.
Примитивный пример. Все наши люди, которые сейчас защищают Украину, точно также нападали бы сегодня со сторони россии, если бы они там родились и выросли.

Якщо ви не знаєте хто такий Грушевський, то з вами немає про що говорити. Мабуть ви помилилися форумом. Ваня, здесь водки нет! Русский мир исправит только могила! :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:50

  maza5 написав:Ст3, п3.
Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Можна і не платити.

Ще раз. На сьогодні влада точно не буде робити таких непопулярних кроків. Навпаки ставлять питання про компенсацію втраченого майна. Нам дадуть кошти. Головне перемогти і не скиглити як де які.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 23:05

beee Надеюсь, что война закончится быстрее. После нашей победы, выборы, не исключено, что и раньше. Узурпировать власть в Украине невозможно, если не верите, спросите у януковича. Не верите в государство Украина, продавайте все и уезжайте, никто вас не держит, с учетом того, что у вас якобы есть такая возможность.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 23:14

  flyman написав:
  reus написав:beee Надеюсь, что война закончится быстрее. После нашей победы, выборы, не исключено, что и раньше. Узурпировать власть в Украине невозможно, если не верите, спросите у януковича. Не верите в государство Украина, продавайте все и уезжайте, никто вас не держит, с учетом того, что у вас якобы есть такая возможность.

"їдьте, ніхто вас не тримає", ви давно були в Україні?

На зараз я у Києві. Бі озвучував, що має можливість виїхати. Звісно, що на сьогодні усі військовозобов'язані без законних підстав або дозволу не мають права перетинати кордон.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 03:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Постоянно хожу по Сечевых Стрельцов мимо мурала, великого М.Грушевского. Ещё в 19м я написал пост со словами "вам было бы стыдно.."
Читая биографию атмосферы репрессий и арестов этого великого историка, первого президента - как похожа риторика сегодня - едь отсюда. Ничего не меняется, а история повторяется. Удивительно просто
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:28

  beee написав:Постоянно хожу по Сечевых Стрельцов мимо мурала, великого М.Грушевского. Ещё в 19м я написал пост со словами "вам было бы стыдно.."
Читая биографию атмосферы репрессий и арестов этого великого историка, первого президента - как похожа риторика сегодня - едь отсюда. Ничего не меняется, а история повторяется. Удивительно просто


ті, хто в 1920 казали "какая разніца, і вообще я нікому нічего не должен", через 10 років їли своїх дітей від голоду, а через 20 - все таки пішли воювати, але вже під підарським прапором. в мікроваріанті це повторилось в 2014-2022 і обовязково повториться із мешканцями новоокупованих, якщо завтра мінськ-3 підпишуть.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Ви занадто егоцентричні і розглядаюте окрему особу як унарну одиницю, без її зв"язків із соціумом, та державою: "бери та їдь, ніхто не тримає (чемодан, вокзал, РнД)"
калаш непридатному уклоністу, мабуть, додає впевненості у власній праводі
реус за "кордони 91 до останнього" чи "ліпше поганий мир"?
і який варіант в контексті КРЖН медвежий/бичий? моя думка, що "кородон 91" до від"ємного росту м2

Ви, напевно мрієте також виїхати з України, судячи з вашої риторики, але очевидно немає можливості, тому всіх, хто має законне право на вільне пересування ви вважаєте уклоністами. :D Це не сильно відрізняється від погляду невдахи, який не здатен заробляти пристойні кошти, та у своїх невдачах звинувачує заможних та успішних і вважає їх злодюгами, які вкрали у нього майбутнє. :D Але суть полягає в тому, що я маю право, але залишаюсь в Україні , в ви не маєте права, але мрієте ухилитися від військового обов'язку та звалити за кордон. Тепер мій погляд на майбутнє. У мене немає сумнівів у тому, що буде перемога. Скільки часу для цього потрібно залежить від того в якій кількості, як швидко, і яку зброю ми отримаємо від наших партнерів. Нас точно не кинуть напризволяще і ми рано чи пізно отримаємо все для нашої перемоги тому що, наші партнери у цьому зацікавлені. Щодо КРЖН, то на мій погляд все таки буде просідання цін, після війни звісно ріст. На скільки і по термінам неможливо прогнозувати, це залежить від багатьох чинників, які на сьогодні не відомі. Поки все рухається по оптимістичному сценарію.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:06

Флаймен может выехать из УКраины и не потерять в кещ-флоу - у него востребованная работа малопривязанная к локации. А больше всего 3.13дят в квазипатриотиеском ключе, те, кто оброс незаконными привилегиями в Украине, а за границей они этого лишатся
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк

Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.
beee
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