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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:59

  beee написав:️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк

Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ну, и где вы здесь увидели зраду? На сегодня законом запрещено проводить выборы во время действия ВП. Правда, Конституция не запрещает. Понятно, что закон можно изменить. Я не очень представляю, как во время полномасштабной войны проводить выборы с учетом того, что часть населения выехала, и обеспечить безопасность в день выборов на всей территории Украины на сегодня не реально. Но власть следит за настроением и желанием народа и если соц. опросы покажут, что пипл жаждет выборов, то поменяют закон и их проведут, иначе у них не будет шансов на что-то претендовать после войны. И чему вы удивляетесь? Вы успешный инвестор, умеете зарабатывать деньги, зачем вам кого-то слушать. Я например, никого не слушаю, а учусь у более успешных. А мудрости нельзя научить, человек сам становится мудрее с возрастом, если конечно имеет интеллект.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:17

  beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?
fler
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