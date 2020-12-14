Додано: Нед 27 сер, 2023 14:59

beee написав: ️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк



Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.

Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан

По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то. ️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» ШулякРеус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчанПо совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ну, и где вы здесь увидели зраду? На сегодня законом запрещено проводить выборы во время действия ВП. Правда, Конституция не запрещает. Понятно, что закон можно изменить. Я не очень представляю, как во время полномасштабной войны проводить выборы с учетом того, что часть населения выехала, и обеспечить безопасность в день выборов на всей территории Украины на сегодня не реально. Но власть следит за настроением и желанием народа и если соц. опросы покажут, что пипл жаждет выборов, то поменяют закон и их проведут, иначе у них не будет шансов на что-то претендовать после войны. И чему вы удивляетесь? Вы успешный инвестор, умеете зарабатывать деньги, зачем вам кого-то слушать. Я например, никого не слушаю, а учусь у более успешных. А мудрости нельзя научить, человек сам становится мудрее с возрастом, если конечно имеет интеллект.