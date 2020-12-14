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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11169111701117111172
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:59

  beee написав:️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк

Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ну, и где вы здесь увидели зраду? На сегодня законом запрещено проводить выборы во время действия ВП. Правда, Конституция не запрещает. Понятно, что закон можно изменить. Я не очень представляю, как во время полномасштабной войны проводить выборы с учетом того, что часть населения выехала, и обеспечить безопасность в день выборов на всей территории Украины на сегодня не реально. Но власть следит за настроением и желанием народа и если соц. опросы покажут, что пипл жаждет выборов, то поменяют закон и их проведут, иначе у них не будет шансов на что-то претендовать после войны. И чему вы удивляетесь? Вы успешный инвестор, умеете зарабатывать деньги, зачем вам кого-то слушать. Я например, никого не слушаю, а учусь у более успешных. А мудрости нельзя научить, человек сам становится мудрее с возрастом, если конечно имеет интеллект.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:17

  beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати.

Не мав він таких повноважень, та і розпускати особливо що не було:
8 міфів Української революції https://hromadske.ua/posts/8-mifiv-ukra ... evoliutsii
Один із найпоширеніших міфів української революції – міф про президенство голови Центральної Ради та відомого українського історика Михайла Грушевського. У назвах вулиць та пам’ятників можна зустріти фразу «Президент Грушевський». Насправді Грушевський був не президентом України, а єдиним головою Української Центральної Ради у період її існування – від березня 1917 до квітня 1918 року.
Часом в ЗМІ можна побачити моралізаторство щодо діячів української революції – Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Михайла Грушевського – нібито вони мало уваги приділяли армії, не розуміли значення армії для майбутнього української держави. Проте це не так.
Насправді всі діячі активно включалися в розбудову українських військових одиниць. Було проведено щонайменше три Всеукраїнських військових з’їзди, створена Всеукраїнська Рада військових депутатів, постійно відбувалося спілкування, в першому українському уряді була посада генерального секретаря військових справ, яку спочатку з обійняв Симон Петлюра, а потім – Микола Порш.
Треба розуміти, що 1917 рік – це четвертий рік війни, від якої вже втомилося і суспільство, і солдати. Влітку 1917 року колишня імператорська армія вже була схожа на натовп озброєних злих людей, які розбігалися по своїх домівках. Будувати нову українську армію з цими людьми було неможливо. Тому цілком логічним і правильним є рішення військового міністра Миколи Порша розпустити усі чинні військові частини в Україні і натомість розпочати процес створення нової української армії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 18:28

  Ой+ написав:
  reus написав:Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати.

Не мав він таких повноважень, та і розпускати особливо що не було:
8 міфів Української революції https://hromadske.ua/posts/8-mifiv-ukra ... evoliutsii
Один із найпоширеніших міфів української революції – міф про президенство голови Центральної Ради та відомого українського історика Михайла Грушевського. У назвах вулиць та пам’ятників можна зустріти фразу «Президент Грушевський». Насправді Грушевський був не президентом України, а єдиним головою Української Центральної Ради у період її існування – від березня 1917 до квітня 1918 року.
Часом в ЗМІ можна побачити моралізаторство щодо діячів української революції – Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Михайла Грушевського – нібито вони мало уваги приділяли армії, не розуміли значення армії для майбутнього української держави. Проте це не так.
Насправді всі діячі активно включалися в розбудову українських військових одиниць. Було проведено щонайменше три Всеукраїнських військових з’їзди, створена Всеукраїнська Рада військових депутатів, постійно відбувалося спілкування, в першому українському уряді була посада генерального секретаря військових справ, яку спочатку з обійняв Симон Петлюра, а потім – Микола Порш.
Треба розуміти, що 1917 рік – це четвертий рік війни, від якої вже втомилося і суспільство, і солдати. Влітку 1917 року колишня імператорська армія вже була схожа на натовп озброєних злих людей, які розбігалися по своїх домівках. Будувати нову українську армію з цими людьми було неможливо. Тому цілком логічним і правильним є рішення військового міністра Миколи Порша розпустити усі чинні військові частини в Україні і натомість розпочати процес створення нової української армії.

Та питання не в деталях, а в тому, що не була сформована армія, яка могла протистояти більшовицькій чумі, хоча людський ресурс був. Тому отримали голодомор, ГУЛАГ, кріпацтво ї як добавив trololo все одно пішли воювати, але вже під підарським прапором. Якщо аналізувати рішення і дії "владної еліти" сучасної України, то вони теж призвели до того, що держава стала занадто слабкою, тому ми отримали війну. Зараз є великий шанс все виправити.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?


Интересный вопрос.
А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы.
Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели.
Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость.
Окей, урок усвоен
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да, кстати, Реус. Я вообще то не зрадофил.
Во время войны я всё таки кончаю ремонт в ярграде. А это очень много. Правда я решил сам впахивать, залить 110 м стяжки. У меня такой спины не было при становой тяге на чемпионате Европы.
Дважды купил варшавский.
Заплатил трижды налоги с полной стоимости договора.
Так что пулю для меня пока приберегите
beee
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