Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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reus написав:Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати.
Не мав він таких повноважень, та і розпускати особливо що не було:
8 міфів Української революції https://hromadske.ua/posts/8-mifiv-ukra ... evoliutsii Один із найпоширеніших міфів української революції – міф про президенство голови Центральної Ради та відомого українського історика Михайла Грушевського. У назвах вулиць та пам’ятників можна зустріти фразу «Президент Грушевський». Насправді Грушевський був не президентом України, а єдиним головою Української Центральної Ради у період її існування – від березня 1917 до квітня 1918 року. Часом в ЗМІ можна побачити моралізаторство щодо діячів української революції – Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Михайла Грушевського – нібито вони мало уваги приділяли армії, не розуміли значення армії для майбутнього української держави. Проте це не так. Насправді всі діячі активно включалися в розбудову українських військових одиниць. Було проведено щонайменше три Всеукраїнських військових з’їзди, створена Всеукраїнська Рада військових депутатів, постійно відбувалося спілкування, в першому українському уряді була посада генерального секретаря військових справ, яку спочатку з обійняв Симон Петлюра, а потім – Микола Порш. Треба розуміти, що 1917 рік – це четвертий рік війни, від якої вже втомилося і суспільство, і солдати. Влітку 1917 року колишня імператорська армія вже була схожа на натовп озброєних злих людей, які розбігалися по своїх домівках. Будувати нову українську армію з цими людьми було неможливо. Тому цілком логічним і правильним є рішення військового міністра Миколи Порша розпустити усі чинні військові частини в Україні і натомість розпочати процес створення нової української армії.
reus написав:Он Грушевський у свій час розпустив армію і заявив, що Україна мирна держава, ні з ким не збирається воювати.
Не мав він таких повноважень, та і розпускати особливо що не було:
8 міфів Української революції https://hromadske.ua/posts/8-mifiv-ukra ... evoliutsii Один із найпоширеніших міфів української революції – міф про президенство голови Центральної Ради та відомого українського історика Михайла Грушевського. У назвах вулиць та пам’ятників можна зустріти фразу «Президент Грушевський». Насправді Грушевський був не президентом України, а єдиним головою Української Центральної Ради у період її існування – від березня 1917 до квітня 1918 року. Часом в ЗМІ можна побачити моралізаторство щодо діячів української революції – Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Михайла Грушевського – нібито вони мало уваги приділяли армії, не розуміли значення армії для майбутнього української держави. Проте це не так. Насправді всі діячі активно включалися в розбудову українських військових одиниць. Було проведено щонайменше три Всеукраїнських військових з’їзди, створена Всеукраїнська Рада військових депутатів, постійно відбувалося спілкування, в першому українському уряді була посада генерального секретаря військових справ, яку спочатку з обійняв Симон Петлюра, а потім – Микола Порш. Треба розуміти, що 1917 рік – це четвертий рік війни, від якої вже втомилося і суспільство, і солдати. Влітку 1917 року колишня імператорська армія вже була схожа на натовп озброєних злих людей, які розбігалися по своїх домівках. Будувати нову українську армію з цими людьми було неможливо. Тому цілком логічним і правильним є рішення військового міністра Миколи Порша розпустити усі чинні військові частини в Україні і натомість розпочати процес створення нової української армії.
Та питання не в деталях, а в тому, що не була сформована армія, яка могла протистояти більшовицькій чумі, хоча людський ресурс був. Тому отримали голодомор, ГУЛАГ, кріпацтво ї як добавив trololo все одно пішли воювати, але вже під підарським прапором. Якщо аналізувати рішення і дії "владної еліти" сучасної України, то вони теж призвели до того, що держава стала занадто слабкою, тому ми отримали війну. Зараз є великий шанс все виправити.
beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.
Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?
Интересный вопрос. А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы. Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели. Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость. Окей, урок усвоен
Да, кстати, Реус. Я вообще то не зрадофил. Во время войны я всё таки кончаю ремонт в ярграде. А это очень много. Правда я решил сам впахивать, залить 110 м стяжки. У меня такой спины не было при становой тяге на чемпионате Европы. Дважды купил варшавский. Заплатил трижды налоги с полной стоимости договора. Так что пулю для меня пока приберегите
beee написав:Да, кстати, Реус. Я вообще то не зрадофил. Во время войны я всё таки кончаю ремонт в ярграде. А это очень много. Правда я решил сам впахивать, залить 110 м стяжки. У меня такой спины не было при становой тяге на чемпионате Европы. Дважды купил варшавский. Заплатил трижды налоги с полной стоимости договора. Так что пулю для меня пока приберегите
У меня пуля приготовлена только для оккупанта. На сегодня с ремонтом продать проще/выгоднее, чем без, при правильном подходе. Делать ремонт самому, ну не знаю, разве, что если приносит удовольствие такое занятие. Это нормально, когда человек ищет, где лучше жить, но главное не наделать ошибок, которые нельзя исправить. Да, и на счет выборов:
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про можливість виборів під час війни. Глава держави заявив, що вони можуть відбутися впродовж року.
Президент наголосив, що йому імпонує ідея "зробити це упродовж року".
"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів три, п'ять, сім років. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що ми за щось тримаємось. Я б хотів провести вибори", — сказав Зеленський.
Да я в шоке. Читал уже. Такое ощущение, что это вы ему нашу переписку передаёте. Только возник вопрос, он на него уже и ответил через пол дня ️Ще декілька коментарів Зеленського:
Зеленський допустив вибори під час війни, але є кілька умов
"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів 3-5-7 років. Я не хочу, що до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Мені подобається це зробити, коли нам потрібно, в продовж року", - сказав президент.