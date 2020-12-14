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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:34
beee написав:
Да я в шоке. Читал уже. Такое ощущение, что это вы ему нашу переписку передаёте. Только возник вопрос, он на него уже и ответил через пол дня
️Ще декілька коментарів Зеленського:
Зеленський допустив вибори під час війни, але є кілька умов
"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів 3-5-7 років. Я не хочу, що до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Мені подобається це зробити, коли нам потрібно, в продовж року", - сказав президент.
обыкновенный, ниочемный буллшит
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йцукен
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37
beee написав: fler написав: beee написав:
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.
Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?
Интересный вопрос.
А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы.
Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели.
Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость.
Окей, урок усвоен
потеряли физически из-за прилёта или кому то подарили несколько ремонтов при продаже объектов по срочному в прошлом году под инвестиции в Варшаве(не Варшавском!!!)? Налоги ведь не влёт, а просто налоги, и не факт что продав в 24-25г.г. что то более чем через три года владения вам дадут сумму большую чем вы получили, да и инфляцию доллара учитывайте, вон материалы в нём дешеветь наверняка не будут(те которые требуют для производства много энергоресурсов, не розетки, светильники и краны элитбрендов)
В целом движение по объектам 100куе+++ есть и народ покупает первичку-б/у первичку по ценам почти 13/21годов?
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барабашов
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:40
йцукен написав:
интересно
коли у людини пів лямона, вона на форумах про це пише
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daap
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:42
йцукен написав: beee написав:
️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк
Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.
интересно происхождение вашего полумиллиона долларов, если инвест решение вы принимаете на основании рекомендаций с форума.
Чтобы что-нибудь купить ненужное, нужно что-нибудь продать.
За происхождение не беспокойтесь. Мои бабки проверены всей мощью бюрократии ЕС.
Что плохого в рекомендации купить Ярославов град? Или варшавский плюс? Это самые выгодные инвестиции последних трёх лет
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beee
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