fler написав:

beee написав: Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан

По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то. Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчанПо совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?Интересный вопрос.А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы.Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели.Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость.Окей, урок усвоен