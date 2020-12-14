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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11170111711117211173
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:34

  beee написав:Да я в шоке. Читал уже. Такое ощущение, что это вы ему нашу переписку передаёте. Только возник вопрос, он на него уже и ответил через пол дня
️Ще декілька коментарів Зеленського:

Зеленський допустив вибори під час війни, але є кілька умов

"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів 3-5-7 років. Я не хочу, що до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Мені подобається це зробити, коли нам потрібно, в продовж року", - сказав президент.

обыкновенный, ниочемный буллшит
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37

  beee написав:
fler написав:
  beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?


Интересный вопрос.
А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы.
Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели.
Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость.
Окей, урок усвоен

потеряли физически из-за прилёта или кому то подарили несколько ремонтов при продаже объектов по срочному в прошлом году под инвестиции в Варшаве(не Варшавском!!!)? Налоги ведь не влёт, а просто налоги, и не факт что продав в 24-25г.г. что то более чем через три года владения вам дадут сумму большую чем вы получили, да и инфляцию доллара учитывайте, вон материалы в нём дешеветь наверняка не будут(те которые требуют для производства много энергоресурсов, не розетки, светильники и краны элитбрендов)
В целом движение по объектам 100куе+++ есть и народ покупает первичку-б/у первичку по ценам почти 13/21годов?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  йцукен написав:интересно


коли у людини пів лямона, вона на форумах про це пише
daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

йцукен написав:
  beee написав:️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк

Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

интересно происхождение вашего полумиллиона долларов, если инвест решение вы принимаете на основании рекомендаций с форума.
Чтобы что-нибудь купить ненужное, нужно что-нибудь продать ненужное.
За происхождение не беспокойтесь. Мои бабки проверены всей мощью бюрократии ЕС.
Что плохого в рекомендации купить Ярославов град? Или варшавский плюс? Это самые выгодные инвестиции последних трёх лет
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
fler написав:
  beee написав:Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?

Интересный вопрос.
А ведь именно война заставила инвестировать за границей. Если бы я знал на сколько это сложно и не война, в жизни не поехал бы. Ни за что на свете. До сих пор 12 куе заблокированы.
Ну а во-вторых, по характеру я не скряга. Из-за войны я потерял 100 куе, учитывая авто, которое продал в феврале когда все ржали, говоря что война ни за что не будет. Тем самым утром нас с детьми никто не забрал и мы без машины могли бы и погибнуть. Так и сидели ждали 2-3 недели.
Я ни на что не обижаюсь и не жалуюсь. Можно считать 100 тысяч долларов это плата за доверчивость.
Окей, урок усвоен

потеряли физически из-за прилёта или кому то подарили несколько ремонтов при продаже объектов по срочному в прошлом году под инвестиции в Варшаве(не Варшавском!!!)? Налоги ведь не влёт, а просто налоги, и не факт что продав в 24-25г.г. что то более чем через три года владения вам дадут сумму большую чем вы получили, да и инфляцию доллара учитывайте, вон материалы в нём дешеветь наверняка не будут(те которые требуют для производства много энергоресурсов, не розетки, светильники и краны элитбрендов)
В целом движение по объектам 100куе+++ есть и народ покупает первичку-б/у первичку по ценам почти 13/21годов?
До войны делал несколько ремонтов. Продал в большой минус. Тачка была, кстати, продана чтобы ремонт закончить
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:24

  fler написав:Ииии? Признайтесь честно, жабка давит, что не инвестировали эти деньги за границей?

Я над этим много размышлял и до и после начала войны. И прихожу к выводу, что все делал правильно, инвестируя здесь, с учетом того, что никто не знает будущего. Случилась война у нас, Случилось землетрясение в Турции...кто знает за завтра,как говорят в Одессе?
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:51

  beee написав:
йцукен написав:
  beee написав:️Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни, – голова партії «Слуга народу» Шуляк

Реус, я с вас удивляюсь. Вы вроде старше меня прилично. И недвига есть. Должны меня мудрости учить по идее.
Я, собственно, вероятно один из немногих, кто реально слушает форумчан
По совету этого форума я инвестировал около полу миллиона долларов: Ярослав град, варшавский и ещё что-то.

интересно происхождение вашего полумиллиона долларов, если инвест решение вы принимаете на основании рекомендаций с форума.
Чтобы что-нибудь купить ненужное, нужно что-нибудь продать ненужное.
За происхождение не беспокойтесь. Мои бабки проверены всей мощью бюрократии ЕС.
Что плохого в рекомендации купить Ярославов град? Или варшавский плюс? Это самые выгодные инвестиции последних трёх лет

неужели?
И сколько же вы заработали в твердой валюте с продажи этих человейников?
йцукен
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