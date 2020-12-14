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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11166111671116811169
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 03:42

beee
Финька пятилетка ж была у вас и официальная? С нуля брали(в отличии от 200/ LX они сильно дешевеют после окончания гарантии, как и 62й Патрол)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:beee
Финька пятилетка ж была у вас и официальная? С нуля брали(в отличии от 200/ LX они сильно дешевеют после окончания гарантии, как и 62й Патрол)?
Я не миллионер покупать новые)
Падают они конкретно. Со 100 до 40 через 5 лет
Покупать нужно только Тойоты и Лексус.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:43

beee
Так що з Польською нерухомістю? В якому зараз стані інвестиція? Який вихлоп очікується?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist Зображення

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:15

  Setsib написав:Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist Зображення

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это не аргумент, в Киеве может только дорожать, даже если жить там будет не кому, как в Припьяти
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:37

Setsib

всегда умиляли эти западные рейтинги, которые ставят города Украины гдето за Африку.
Киев абсолютно безопасен, это довольно развитый город.
еще б мэра нормального, чтобы навели порядок, будет вообще четко.
Магазины, все услуги, любые товары есть, климат норм.
тот же Бухарест куда сомнительнее, София и Стамбул тоже.
не говоря уже о Каире, например
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:42

  smdtranz написав:Setsib

всегда умиляли эти западные рейтинги, которые ставят города Украины гдето за Африку.
Киев абсолютно безопасен, это довольно развитый город.
еще б мэра нормального, чтобы навели порядок, будет вообще четко.
Магазины, все услуги, любые товары есть, климат норм.
тот же Бухарест куда сомнительнее, София и Стамбул тоже.
не говоря уже о Каире, например

недавно був рейтинг свободи слова, де виросли
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:56

  smdtranz написав:Setsib

всегда умиляли эти западные рейтинги, которые ставят города Украины гдето за Африку.
Киев абсолютно безопасен, это довольно развитый город.
еще б мэра нормального, чтобы навели порядок, будет вообще четко.
Магазины, все услуги, любые товары есть, климат норм.
тот же Бухарест куда сомнительнее, София и Стамбул тоже.
не говоря уже о Каире, например


Цілком згоден з автором.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:05

  smdtranz написав:Setsib

всегда умиляли эти западные рейтинги, которые ставят города Украины гдето за Африку.
Киев абсолютно безопасен, это довольно развитый город.
еще б мэра нормального, чтобы навели порядок, будет вообще четко.
Магазины, все услуги, любые товары есть, климат норм.
тот же Бухарест куда сомнительнее, София и Стамбул тоже.
не говоря уже о Каире, например

Интересно, посмотреть довоенный рейтинг Киева.Неиллюзорная возможность получить обломком ракеты по башке, наверное сразу - 100 мест в рейтинге.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:20

  Setsib написав:Думаю об'єктивно ринок нерухомості показує тренд в підлогу. Неможливо показувати ріст м2, або тримати ціни до 24.02.22 при таких рейтингах. Це із - The Economist Зображення

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

На чём основываются выводы авторов статьи о месте конкретного города в их рейтинге?
И вы были в Лагосе, Карачи и Дхаке с Дамаском чтоб так безоговорочно поддерживать эту нарисованную пальцем из ж9пы табличку? Интересовались почём там метр новостроя типа пресловутого ЯГ Эйра, в котором живут местные "буржуа", которые в состоянии есть мясо(и не кошек и крыс) каждый день, мыться не в реке и ездить по мегаполису не на рикше(в качестве водителя, как это делает треть населения подобных городов) а на среднекиевском авто типа Камри или 5ки бумера?
барабашов
 
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